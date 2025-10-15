ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ସ୍କୁଲ ବସ୍-ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଜଣେ ମୃତ
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ସ୍କୁଲ୍ ବସ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା । ଜଣେ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ।
Published : October 15, 2025 at 3:30 PM IST
ନବରଙ୍ଗପୁର: ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଜଣେ ମୃତ । ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ବସ୍ । ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଉକ୍ତ ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ତୁରୁଡି ଗାଁର ସମାରୁ ଗଣ୍ଡ ।
ଆଜି (ବୁଧବାର) ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ ବସରେ ହାଟଭରଣ୍ଡୀରୁ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା ।ଏହି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାପାରା ଏଚ୍.ପି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଜଣେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ତୁରୁଡି ଗ୍ରାମର ସମାରୁ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତିନି ଜଣ ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଇଘର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଖବର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲ୍ ବସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନବରଙ୍ଗପୁର