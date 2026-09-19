ETV Bharat / state

ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛ କାଟିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଫରେଷ୍ଟର ବିପିନ ହରିଜନ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ

ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ମୈଦଲପୁର ସେକ୍ସନ ଫରେଷ୍ଟର ବିପିନ କୁମାର ହରିଜନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଫଓ ଉଦୟନ ସୁବୁଦ୍ଧି । ରିପୋର୍ଟ: ତପନ କୁମାର ବିଷୋୟୀ

Nabarangpur Forester Bipin Kumar Harijan Suspended over allegations of unauthorised tree felling
ଫରେଷ୍ଟର ବିପିନ ହରିଜନ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2026 at 11:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନବରଙ୍ଗପୁର: ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛ କାଟିବା ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି । ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ନାଁରେ ନୀଳଗିରି ଗଛ କାଟିବା ଘଟଣାରେ ତତ୍କାଳୀନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ରେଞ୍ଜ ମୋହରା ସେକ୍ସନ ଫରେଷ୍ଟର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ମୈଦଲପୁର ସେକ୍ସନ ଫରେଷ୍ଟର ବିପିନ କୁମାର ହରିଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଡିଏଫଓ (DFO) ଉଦୟନ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଫରେଷ୍ଟର ବିପିନ କୁମାର ହରିଜନଙ୍କୁ ଚାକରିରୁ ନିଳମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ନିଲମ୍ବିତ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡିଏଫଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଛାଡି ସେ ଯାଇ ପାରିବେନି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

Nabarangpur Forester Bipin Kumar Harijan Suspended over allegations of unauthorised tree felling
ଫରେଷ୍ଟର ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ (ETV Bharat)

ଝରିଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଓବନ୍ଧ ଠାରୁ ଜାମାପଦର ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ଵର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଫରେଷ୍ଟର ବିପିନ କୁମାର ହରିଜନ ପାକାପାଖି ୨୦ଟି ନୀଳଗିରି ଗଛ କାଟି ବେପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ କାରବାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଫରେଷ୍ଟର ବାବୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇ ନଥିଲା । ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ନାଁରେ ଲୋକ ଲଗାଇ ୨୦ଟି ନୀଳଗିରି ଗଛ କାଟି ଫରେଷ୍ଟର ପଦା କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

Nabarangpur Forester Bipin Kumar Harijan Suspended over allegations of unauthorised tree felling
ଫରେଷ୍ଟର ବିପିନ ହରିଜନ (ETV Bharat)

ଅଭିଯୋଗକୁ ଡିଏଫଓ ସୁବୁଦ୍ଧି ଗୁରୁତ୍ବ ସହିତ ନେଇଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଫରେଷ୍ଟର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନଥିବାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୈଦଲପୁର ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟର ବିପିନ କୁମାର ହରିଜନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର (ଡିଏଫଓ) ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ।

Nabarangpur Forester Bipin Kumar Harijan Suspended over allegations of unauthorised tree felling
ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛ କାଟିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଫରେଷ୍ଟର ବିପିନ ହରିଜନ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମଦ୍ୟପାନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମରେ ବନ୍ଦ କଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମତତା ଅଭିଯୋଗ, ଦୁଇ PEO ନିଲମ୍ବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନବରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

NABARANGPUR FORESTER SUSPENDED
BIPIN KUMAR HARIJAN
ଫରେଷ୍ଟର ନିଲମ୍ବିତ
ନବରଙ୍ଗପୁର ଫରେଷ୍ଟର
FORESTER SUSPENDED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.