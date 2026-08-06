ETV Bharat / state

ବିନା ଦୋଷରେ 22 ବର୍ଷ ଜେଲ: ଅର୍ଜୁନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ, ତଦନ୍ତକୁ ଭର୍ସନା କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ

2004 ନବରଙ୍ଗପୁର ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ମାମଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଜାନି ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Supreme Court
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିନା ଦୋଷରେ ଜେଲରେ କଟିଲା 22 ବର୍ଷ । କେବଳ ସନ୍ଦେହ ଆଧାରରେ, ବିନା କୌଣସି ବିଶ୍ବସନୀୟ ପ୍ରମାଣରେ ଜେଲରେ 22 ବର୍ଷ କାଟିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଜୁନ ଜାନି । ଦେଶର ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କଡା ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି ।

2004ରେ ଘଟିଥିଲା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର:

ଗତ 2004ରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଘଟିଥିବା ଏକ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଅର୍ଜୁନ ଜାନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଜେଲରେ 12 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ । ଆବେଦନକାରୀ ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ନିବେଦନ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

ଜଷ୍ଟିସ ଜେବି ପାର୍ଦିୱାଲା ଓ ଜଷ୍ଟିସ କେ.ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ରାୟକୁ ରଦ୍ଦ୍ କରିବା ସହ ଅଦାଲତ ଗୁଡିକରେ ଏଭଳି ମିଳିତ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ନିରୀହ ମଣିଷର 22 ବର୍ଷ ଜେଲରେ କଟିଥିବାରୁ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତକୁ ଭର୍ସନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣକୁ ସଠିକ୍‌ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିରବ ରହିଲେ । ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି 22 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ ଓ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କଣ ଥିଲା ମାମଲା ?

ଗତ 2004 ମସିହାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନରେ ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସ ଅର୍ଜୁନ ଜାନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତଳକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନକାରୀ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସନ୍ଦେହ ଆଧାରରେ ଜେଲରେ କଟାଇ ଥିବାରୁ ଭୀଷଣ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗରିବରୁ ଅତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରଦେଶରେ କିପରି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଦାଲତ ନିଜେ ବିବେକକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ୍‌ । କେବଳ ସନ୍ଦେହ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଅନୁମତି ବିନା କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ନାହିଁ'- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଭୁବନେଶ୍ବର ମହିଳା ଥାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଢିଲା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ

TAGGED:

ODISHA MAN 22 YEAR IN JAIL
SC ACQUITS MURDER CONVICT
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡିଶା ମାମଲା
ନବରଙ୍ଗପୁର ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର
NABARANGAPUR TRIPLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.