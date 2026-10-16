ETV Bharat / state

ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତେଜିଲା ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ହାତରେ ଲାଠି ଧରି 50 ହଜାର ମହିଳା ସାମିଲ

ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଲେ, ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ ବୋଲି ମହିଳା କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ତପନ କୁମାର ବିଷୋୟୀ

Nawrangpur women staged protest liquor on ban demand
ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତେଜିଲା ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ହାତରେ ଲାଠି ଧରି ହଜାର ହଜାର ମହିଳା କଲେ ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 16, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନବରଙ୍ଗପୁର: ହାତରେ ଲାଠି, ଆଖିରେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଓ ମନରେ ମଦମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗାଁରୁ ସହର, ପଡ଼ାରୁ ବଜାର... ସବୁଠି ଗୁଞ୍ଜୁଛି ମଦ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ସ୍ଥିତ ଚାଉଁରିଆଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ।

ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତେଜିଲା ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସାମିଲ ହେଲେ 50 ହଜାର ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବି:

  • ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଦମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା
  • ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା
  • ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ସ୍ବରୂପ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା

ଏଭଳି ଦାବି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଙ୍ଗଠନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଲେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମଦ ପାଇଁ କାହା ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତ କାହା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୂର ଛଡାଇ ନେଉଛି । କେଉଁ ପରିବାର ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ପରିବାର ସନ୍ତାନ ହରାଉଛି । ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିବା ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଉଜୁଡି ଯାଉଛି । ନିଜର ସୁନା ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳା ।

50 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା ସାମିଲ:
ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ରାଜେଶ ଜାନୀ କହିଛନ୍ତି, "ନବରଙ୍ଗପୁର ନାରୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନେ ମଦ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ 50 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଥାନା ଓ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ।"

ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମଦ ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ପିଲା ପାଠ ପଢିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ସରକାର କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲି । ମାତ୍ର ଏହା ହୋଇନି । ନବରଙ୍ଗପୁର ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ । ଏଠାରେ ପୋଲିସ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ । ଆଗମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅନୁମତି ନ ଦିଆଯାଉ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିପି ଖୋଲା ଓ ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ବେଗୁନିଆରେ ତାତିଲେ ମହିଳା: ବିରୋଧ କଲେ ମିଳୁଛି ମାଡ଼ !

୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ; ୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୫ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ପଠାଇଲେ ସରକାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନବରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

ମଦମୁକ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଘୋଷଣା ଦାବି
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ
ମହିଳା ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନବରଙ୍ଗପୁର
NABARANGAPUR DRY DISTRICT DEMAND
LIQUOR BAN DEMAND NABARANGAPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.