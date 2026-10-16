ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତେଜିଲା ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ହାତରେ ଲାଠି ଧରି 50 ହଜାର ମହିଳା ସାମିଲ
ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଲେ, ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ ବୋଲି ମହିଳା କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ତପନ କୁମାର ବିଷୋୟୀ
Published : October 16, 2026 at 5:02 PM IST
ନବରଙ୍ଗପୁର: ହାତରେ ଲାଠି, ଆଖିରେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଓ ମନରେ ମଦମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗାଁରୁ ସହର, ପଡ଼ାରୁ ବଜାର... ସବୁଠି ଗୁଞ୍ଜୁଛି ମଦ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ସ୍ଥିତ ଚାଉଁରିଆଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ।
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବି:
- ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଦମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା
- ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା
- ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ସ୍ବରୂପ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା
ଏଭଳି ଦାବି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଙ୍ଗଠନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଲେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମଦ ପାଇଁ କାହା ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତ କାହା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୂର ଛଡାଇ ନେଉଛି । କେଉଁ ପରିବାର ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ପରିବାର ସନ୍ତାନ ହରାଉଛି । ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିବା ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଉଜୁଡି ଯାଉଛି । ନିଜର ସୁନା ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳା ।
50 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା ସାମିଲ:
ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ରାଜେଶ ଜାନୀ କହିଛନ୍ତି, "ନବରଙ୍ଗପୁର ନାରୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନେ ମଦ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ 50 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଥାନା ଓ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ।"
ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମଦ ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ପିଲା ପାଠ ପଢିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ସରକାର କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲି । ମାତ୍ର ଏହା ହୋଇନି । ନବରଙ୍ଗପୁର ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ । ଏଠାରେ ପୋଲିସ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ । ଆଗମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅନୁମତି ନ ଦିଆଯାଉ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିପି ଖୋଲା ଓ ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ବେଗୁନିଆରେ ତାତିଲେ ମହିଳା: ବିରୋଧ କଲେ ମିଳୁଛି ମାଡ଼ !
୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ; ୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୫ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ପଠାଇଲେ ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନବରଙ୍ଗପୁର