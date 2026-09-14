ETV Bharat / state

ମହିମା ଗାଦିରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ ପ୍ରସାଦ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାକ ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟଦେହୀ ନିରାକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାକ ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନବାନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

Nabanna Prasad Bhog Ritual Joranda Mahima Gadi thousands of Sadhus and devotess Gather
ମହିମା ଗାଦିରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ ପ୍ରସାଦ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାକ ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ଏକତାର ନିଆରା ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ନବାନ୍ନ ଉତ୍ସବ । ଏହି ଅବସରରେ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟଦେହୀ ନିରାକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନବାନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛନ୍ତି ।

ମହିମା ଗାଦିରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ ପ୍ରସାଦ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାକ ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

ନବାନ୍ନ ଉତ୍ସବ:
ମହିମା ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟଦେହୀ ନିରାକରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯାଇଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ମହିମା ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ମହିମା ସାଧୁଙ୍କ ମୁତାବକ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିରନିଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ ୧୯୪୬ ମସିହା ଠାରୁ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ରୀତି ନୀତି ମୁତାବକ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ଏକତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ନେଇ ମହିମା ସାଧୁ ମାନେ ଏହି ନବାନ୍ନ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳି ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱରେ ସୁବୃଷ୍ଟି, ଧରିତ୍ରୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା, ସୁପାଳକ କାମନା ସହିତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ପୂର୍ବକ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯାଇ ଆସୁଛି ।

ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନବାନ୍ନ:
ମହିମା ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ବର୍ଷର ଅମଳ ପ୍ରଥମ ଧାନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚୂଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଚୁଡାରେ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, ନାସପାତି ଓ କମଳା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫଳମୂଳ ଓ ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ଛେନା, ଗୁଡ, ମହୁ, ଘିଅ, ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ ଆଦି ମିଶାଇ ଗାଦୀ ପୀଠର ଅମହୋଣିଆ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହି ନବାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଭୋର ୪ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନବାନ୍ନ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ନବାନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଗାଦୀ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିମା ସାଧୁ ସନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପାଳନ ହୁଏ:
ମହିମା ସାଧୁ ବାବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ନବାନ୍ନ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା । ଆଠଗଡ ଓ ଯାଜପୁର ନଦୀକୂଳରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂଡାରେ ହିଁ ଏହି ନବାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଯାହାକି ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେବା ସହ ଜଗତ ଭକତର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।" ତେବେ ନୂଆ ଚୂଡାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନବାନ୍ନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହେ ବୋଲି ମହିମା ସାଧୁ ବାବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଅବସରରେ ମହିମା ଗାଦୀରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଧୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଥିଲା ମାହିମା ଗାଦୀ । ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ନବାନ୍ନ ସେବନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।


ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦମୟନ୍ତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ଜୋରନ୍ଦା ମହିମାଗାଦିରେ ନବାନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଥିବାରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଉ । ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ନୂଆ ଚୁଡା ଖାଇବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଉ । ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ । ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ନବାନ୍ନ ସେବନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଢେଙ୍କାନାଳ ବେଢ଼ାପାଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ: ଜମି ବିବାଦରୁ ମାଡ଼ପିଟ୍, ୧୮ ଆହତ

ଯୁବକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା: ମୃତଦେହ ରଖି କଣ୍ଟାନାଳୀ ବାଇପାସ୍ ନିକରେ NH ଅବରୋଧ କଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

TAGGED:

DHENKANAL
MAHIMA GADI
NABANNA UTSAV
ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି
MAHIMA GADI DHENKANAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.