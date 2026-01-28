ETV Bharat / state

ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ଅଖ-ଚକ ଜାମ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବହୀନ

ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି ।

NABANIRMAN KRUSHAK SANGHA BANDH
ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 28, 2026 at 3:42 PM IST

8 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ । ଆଜି ସକାଳରୁ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ହାଇଟେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଛକରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ସହ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନର କର୍ମୀମାନେ । ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଏମ୍.ଡି. ମନଓ୍ବର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଉତ୍ତରା ଛକରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ଅଖ-ଚକ ଜାମ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବହୀନ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ଉଠାଇନେଲା ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ:

ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଦୂଷଣ ନାମରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ, ଟାଟା ପାଓ୍ବାରର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନାମରେ ଶୋଷଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି । ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ଓ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ମଟର ସାଇକେଲ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା । ରାମ ମନ୍ଦିର ପଟରୁ ରାଲି ଆସି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଟିନ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ସହ ମୁଁହାମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ରାଲିକୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନର ସଂଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ନେତା ଅଲିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି ।

Nabanirman Krushak Sangha Called for Odisha Bandh See effects Across the state
ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ଅଖ-ଚକ ଜାମ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବହୀନ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜଧାନୀରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ:

"ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ରାଜଧାନୀରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୋକାନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ଖୋଲା ରହିଛି । ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବିଶେଷକରି ମୋଟର ସାଇକେଲ, କାର, ଆମ ବସ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମିନା

Police are escorting protesters.
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଉଛି ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

'ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ'

"ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ସଂଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଆମ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ପାରିବେନି ସରକାର । ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନର ସଂଯୋଜକ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର

'ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଆଗକୁ ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ'

ଓଡିଶା ବନ୍ଦକୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ । "ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନର ପ୍ରତିବାଦ ଯଥାର୍ଥ । ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମଗା ଯାଇଛି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିଛୁ । ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଆଗକୁ ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ" ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ

Odisha Bandh in Khordha
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ:

ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପିଟୁକୁଳି, ବାଘମାରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ରାସ୍ତା ରୋକ ସହିତ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଗାଡି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଅଖ ଚକ ଜାମ୍ ଫଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶତାଧିକ ଗାଡି ଅଟକି ରହିଛି ।

ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ବନ୍ଦ ପାଳନ:

ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି, ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇବା ଆଦି ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ । ଏନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ।ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁରେଶ ମାନସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପିଟୁକୁଳିରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସୁରେଶ ମାନସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ପଲ୍ୟୁସନ, ମଣ୍ଡି, ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେଉଁଭଳି କଟନୀ ଛଟନୀ ପାଇଁ ମିଲରକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ କୁଆଡେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।"

Shops closed in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

'ପଲ୍ୟୁସନ ନାଁରେ ଲୁଟ'

ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି,"ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ । ଯେମିତି ଚାଷୀ ମାରଣ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ସେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶାସନରୁ ଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।" ସେହିପରି ଚାଷୀ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ଏବେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ରାସ୍ତାରେ ପଲ୍ୟୁସନ ନାଁରେ ଲୁଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ । ସରକାର ନଶୁଣିଲେ ଆଗକୁ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ।"


କଟକରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ହଇରାଣ:

କଟକରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଆଜି ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ସହରରେ ଯାତାୟାତ ଓ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ସେପରି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ । କେବଳ ବସ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ମାଲଗୋଦାମରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଠପ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ 8 ଘଣ୍ଟା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ । ଏନେଇ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ:

କଟକ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ, ଅଟୋ, 4 ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ମାଲଗୋଦାମରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ଅନେକ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି । ମାଲଗୋଦାମ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଥିଲା । ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟ ସଙ୍ଘର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଛାଟୋଇ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ 5ଦିନ ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"

ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ:

ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି । ନାଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡିଲା । ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଅଟକ ରଖିଥିବାରୁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ନାହିଁ ।" ମାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବହୀନ:

ଆଜି ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ । ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ବିରୋଧରେ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି । ହେଲେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପୁରୀ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଜନଜୀବନ, ଯାତାୟତ, ଦୋକାନ ବଜାର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଆଦି ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି । ମାତ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିଛି । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଛି ।

Odisha Bandh in Nuapada
ନୂଆପଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

ନୂଆପଡ଼ାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ, ବଣିକ ଓ ଚାଷୀ ସଂଘର ବନ୍ଦ ପାଳନ:

ଜିଲ୍ଲାର ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ତଥା ବର୍ଷିଆନ କୃଷକ ନେତା କେଶବ ବେହେରାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରଦାର ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସମେତ କୋମନା ବ୍ଲକ, ବୋଡେନ ବ୍ଲକ, ସିନାପାଳି ବ୍ଲକ, ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କମଳ ଚରଣ ତାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ବଣିକ ସଂଘ, ଚାଷୀ ସଂଘ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବନ୍ଦ ପାଳନକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି । ବନ୍ଦ ପାଳନ ପ୍ରଭାବରେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି ।

Odisha Bandh in Dhenkanal district
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ୍:

ଢେଙ୍କାନାଳ: ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ସାମିଲ ଥିଲେ । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 9ଟାରୁ NH-୫୫କୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇନେବା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଛି । କିଛି ଘରୋଇ ବସ୍‌ର ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ସ୍ବାଭାବିକ ଅଛି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଭୁବନ, ରାସୋଳ, ହିନ୍ଦୋଳ ଓ ପରଜଙ୍ଗ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିଥିବା ସହିତ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବଶୁନ୍ୟ ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।

Odisha Bandh in Angul district
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁଗୋଳରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ:

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ । ସାଧାରଣ ଜନତା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବୁଲି ଦୋକାନ, ବଜାର ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଅନୁଗୋଳ ବସ ଟର୍ମିନାଲରୁ କୌଣସି ବସ ଗଡି଼ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ସଦରମହାକୁମାକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଉପଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ, ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି

Farmers roar in Gajapati district
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗର୍ଜିଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗର୍ଜିଲେ ଚାଷୀ:

ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବି ନେଇ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଯାବତ୍ ପ୍ରାୟ ୩୦ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିନାହିଁ । ଟୋକନ ମିଳିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିବାରେ ମିଲରମାନେ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି । FAQ ଆଳରେ ମିଲରମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନଆସିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

jam in Balangir
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚକ-ଅଖ ଜାମ୍ (ETV Bharat Odisha)

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚକ-ଅଖ ଜାମ୍:

ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମିଳିତ କୃଷକ ମଞ୍ଚ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି । ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପାଳନ ହୋଇଛି । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଗାଡି ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ ଚକ-ଅଖ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଟଣାଗଡ଼, ଲୋଇସିଂହା, ବେଳପଡା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ସଫଳ ହୋଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । 'ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟ ସମାଧାନର ଦାବି କରାଯାଇଛି, ନଚେତ୍ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ' ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Nabanirman Krushak Sangha Called for Odisha Bandh See effects Across the state
ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ଅଖ-ଚକ ଜାମ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବହୀନ (ETV Bharat Odisha)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ:

ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ବିଜେପି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ-ଅଖ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଠାରୁ ଦୁହୂରିଆ ଏବଂ ପାରାଦ୍ଵୀପ ଠାରୁ ଦୂହୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଛିଡା ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

ମାଲକାନଗିରିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ :

ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଘ ଓ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ​ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଛକ ବାଲିମେଳା ଛକ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ କଲେଜ ଛକରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଆଜି ସକାଳ ୬ଟାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଘ ଓ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘର ମିଳିତ ଆହ୍ଵାନରେ ଆଜି ସହରଠାରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ।

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜୋରଦାର ପିକେଟିଂ:
ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଓଡିଶା ସାରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ସଂଗଠନ । ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି କେଂଗ୍ରସ ଓ ବିଜେଡି । ଫଳରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଳାରେ ବସ ଚଳାଚଳ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ଓ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି । କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ ଦେଇ ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୂଆପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଗଜପତି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

