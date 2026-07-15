ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ; ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତ । ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ୩ ଜଣ ଭକ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ । ଆଜି ଉଭାଯାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 15, 2026 at 7:16 AM IST
Rath Yatra ପୁରୀ: ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ୧୫ ଦିନର ଅନବସର ନୀତି ପରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦର୍ଶନ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଜ୍ୱରରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପରେ ନବଯୌବନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ । ନବଯୌବନ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ମାତ୍ର କମ୍ ସମୟ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବାରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ନବଯୌବନ ରୂପ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନୀତି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟାରୁ ପରିମାଣିକ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସାଢ଼େ ୫ଟାରେ ପରିମାଣିକ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଭିତର କାଠ ନିକଟରେ ପରିମାଣିକ ଦର୍ଶନ ଓ ସାହାଣମେଲା ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ।
ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦିପ୍ତିମୟୀ ପତି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ । ଦିନ ୨ ଟାରୁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ୨ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ଅବଧି ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଇନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେନାହିଁ ।"
ନେତ୍ରୋତ୍ସବ:
ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତିନି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ତିନିଗୋଟି ତୁଳସୀ କାଠିରେ ‘ତଚ୍ଚକ୍ଷୁ’ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀନେତ୍ର ଲାଗି କରିଛନ୍ତି । ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ବଢ଼ିବା ପରେ ତିନି ବାଡ଼ରେ ମୁଦିରସ୍ତ ସେବକ ତିନି ଯୋଡ଼ା ଗାମୁଛା ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି । ସକାଳ ୮ଟା ୪୫ରେ ଝୁଣ ବାହାରିବା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସକାଳ ୯ଟା ୧୫ରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବନକଲାଗିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ପରେ ୧ଟା ୩୫ରେ ଖଡ଼ିପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀନଅରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲା । ବନକଲାଗି ସାରି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବାହାରିବା ପରେ ଚକା ଅପସର ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୫୦ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମଇଲମ, ଅବକାଶ ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦଶ ଅବତାର ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥିଲେ ।
୩ ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ:
୪ଟା ୪୫ରେ ଅଣସର ତାଟି ଫିଟିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣଦ୍ୱାର ଦେଇ ପରିମାଣିକ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ବିପୁଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା । ଦୀର୍ଘପଥ ଲମ୍ବାଧାଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ୧୫ ଦିନର ଅନବସର ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ମହାବାହୁ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ୩ ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ନୀତି ବହୁଳତା ଯୋଗୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ସମୟ ଅବଧି କମ୍ ରହିଥିଲା । ଆଜି ଉଭାଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ନୀତି ବହୁଳତା ଓ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ । ଆମକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ଯରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
26 ବର୍ଷ ଧରି କାଳିଆ ସେବାରେ ଖୋରଧା ଭୋଇ ପରିବାର, ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ଲଗାନ୍ତି ସୋଲ ଫୁଲ
ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୁବ କାରିଗର ସୁମିତ, ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତିଆରି କଲେଣି ୮୪ଟି ରଥ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ