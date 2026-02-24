ETV Bharat / state

ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ ! ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଧସେଇ ପଶିଲେ ଚାଷୀ, ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ

FAQ ମାନର ଧାନକୁ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମୁଖୀ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଣ୍ଡି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀ ନେତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

Naba Nirman Krushak Sangh members broke into Khorda DM's Office protests for Paddy procurement
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧସେଇ ପଶିଲେ କୃଷକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 24, 2026 at 2:01 PM IST

|

Updated : February 24, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଚାଲିଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ । ଏହି କ୍ରମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ । ମଣ୍ଡିରେ ଧାନକିଣା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର ନ ସୁଧାରିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ଆପଣେଇବୁ ବୋଲି ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୃଷକ ନେତା ।

ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ ! ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଧସେଇ ପଶିଲେ ଚାଷୀ, ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ (ETV Bharat Odisha)

ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା:
ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଧାନମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠିବା, ମିଲର୍ସଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତି କଟନୀ ଛଟନୀ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମିଳିବା, ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଆଦି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗର୍ଜିଛି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ । ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।


ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

Additional District Magistrate Safalya Mandit Pradhan received demand letter.
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)
ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଶେଷଦେବ ନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ୩୦ମିନିଟ ଧରି ନାରାବାଜି ଏବଂ ହୋହଲ୍ଲା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସିଏସଓ, ଡିଆରସିଏସଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା ।
Farmers' associations have staged protest at the District Collector's office.
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୃଷକ ସଂଘ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହିଁ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼:
ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଶେଷଦେବ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "FAQ ମାନର ଧାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମୁଖୀ କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଣ୍ଡି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି । ଧାନ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୨ କେଜିରୁ ଅଧ‌ିକ କଟାଗଲେ ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଧାନକିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି ।"

Farmers' associations have staged protest at the District Collector's office.
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୃଷକ ସଂଘ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

'ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସିଏସଓଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରାଯିବ'
"ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାରଣା କିମ୍ବା ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏଥର ରାସ୍ତାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସିଏସଓଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରାଯିବ । ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ବେରଣା ସମବାୟ ସମିତିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଅରୁଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ୭୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ମାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜବରଦସ୍ତ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୫ କେଜି କଟାଯାଇଛି" ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସୁରେଶ କୁମାର ମାନସିଂହ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଏହାର ବିଧବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।

Farmers' associations have staged protest at the District Collector's office.
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୃଷକ ସଂଘ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଉଥିଲେ ସାବଧାନ ! ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅଛି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହଟସ୍ପଟ୍

ଖୋର୍ଦ୍ଧା–ବଲାଙ୍ଗୀର ଟନେଲ୍ ୭ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଟନେଲ ଭିତରୁ ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହିତ ହୋଇପାରିବ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ସମନ୍ବିତ ଚାଷ: ମିଳିଛି ସଫଳ ଚାଷୀର ଟ୍ୟାଗ, ବାର୍ଷିକ ଆୟ 700000



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

Last Updated : February 24, 2026 at 2:37 PM IST

TAGGED:

NABA NIRMAN KRUSHAK SANGH
FARMERS PROTEST KHORDA
FARMERS PROTEST KHORDA DM OFFICE
ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ ଖୋର୍ଦ୍ଧା
PADDY PROCUREMENT ISSUE KHORDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.