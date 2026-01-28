ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ସୁପର ଫ୍ଲପ: ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର
ଆଜି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି । ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
Published : January 28, 2026 at 6:17 PM IST
Odisha Bandh ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେଉଁଠି ଆଶିଂକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସୁପର ଫ୍ଲପ୍ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୃଷକ ସାମିଲ ହୋଇନଥିବା କହି କଲେ କଟାକ୍ଷ । ଏଥିସହ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି:
ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କୃଷକ ତାଙ୍କ ସହ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନାହାନ୍ତି । ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ । ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ବନ୍ଦ ଡାକରା ସୁପର ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା । ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ଚାଷୀ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ କ୍ଷ୍ୟାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବି ମନା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ ।’
ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନେ ବାର ଫାଳ । ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ମାନେ ଦୁଇ ଚାରି ଫାଳ ହେଲେଣି । ସେମାନେ କଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ l ନିଜ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ l ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କରନ୍ତୁ l ବିରୋଧ ମାନେ କରନ୍ତି ମନା ନାହିଁ l ହେଲେ କାହାକୁ ନେଇ କରିବେ l’
କେତେ ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି ସରକାର ?
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସୁଦ୍ଧା 37 ଲକ୍ଷ 91 ହଜାର 225 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣା ସରିଲାଣି । 8 ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇ ସାରିଲାଣି । କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ସରି ଆସିଲାଣି । ଧାନ କିଣା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି । କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ । ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅତୀତରେ 100 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇ ନଥିଲା । ବିଜେପି କହିଥିଲା 3100 ଟଙ୍କା ଦେବ । ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି ।’
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିରେ ସ୍ଥିତି ପରଖି ଥିଲି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି l କେହି ଚାଷୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି l’
