ETV Bharat / state

ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ରାଜଧାନୀରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ, ସୁରକ୍ଷାରେ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଓ ୧୫ ଅଧିକାରୀ

ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Odisha bandh
ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 9:55 AM IST

|

Updated : September 30, 2026 at 11:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମେତ ୬ଟି ଦାବି ନେଇ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ଓ ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।

Odisha Bandh effect at master canteen
ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ (ETV Bharat Odisha)

ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଓ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ୧୫ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।

Naba nirman krushak sangathan
ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନର ବନ୍ଦ ଡାକରା (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଇକ, ଅଟୋ, ବସ୍, ଆମ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରସୁଲଗଡ଼, ବାଣୀବିହାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟବିହାର, ଜୟଦେବ ବିହାର, ସିଆରପି, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, କିଟ୍ ଛକ, ଡମଣା, ପଟିଆ ଆଦି ଛକରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ବେଳେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।

Odisha Bandh effect at cuttack road
କଟକ ରୋଡ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପରିବହନ ସଂଘକୁ ଏହି ଦିନିକିଆ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ । ତେବେ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।

Odisha Bandh effect at market building
ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ (ETV Bharat Odisha)

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ନବ ନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ (NYCS) ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଅନଶନ ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Odisha Bandh effect at lower PMG
ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବନ୍ଦ ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି

ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ୧,୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ତଥ୍ୟଗତ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Odisha bandh
ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍‌ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ସାର ଆଇଜାକ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କୁ “ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଇଲଟ୍” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଚିତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମବିହୀନ ଭାବେ ମୁଦ୍ରଣ କରିବା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Odisha bandh
ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖଣି ଆଇନକୁ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଓ, ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ଅଖ ଚକ ସବୁ ଜାମ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : September 30, 2026 at 11:12 AM IST

TAGGED:

NABA NIRMANA KRUSHAK SANGATHAN
ODISHA BANDH TODAY
ଓଡିଶା ବନ୍ଦ
ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ
ODISHA BANDH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.