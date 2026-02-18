ETV Bharat / state

ବିଧାନସଭାରେ ଧାନବସ୍ତା ସହ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, କୃଷକ ସଂଗଠନର 25 ଗିରଫ

ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତା ମନୱର ଅଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, 'ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । କହିଥିଲୁ Film ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, Film ଦେଖାଇଦେଲୁ। '

Naba nirman Farmers association members tried to enter Assembly with Paddy, leader arrested
ବିଧାନସଭାରେ ଧାନବସ୍ତା ସହ ଧସେଇ ପଶିବା ଉଦ୍ୟମ: ପୋଲିସ-କୃଷକ ସଂଗଠନ କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, 25 ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 18, 2026 at 9:37 AM IST

1 Min Read
NABA NIRMAN KRUSHAK SANGH PROTEST ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ । ଧାନବସ୍ତା ଧରି ବିଧାନସଭାରେ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ନେତା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଓ ଆନ୍ଦେଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତାଙ୍କ ସମେତ 25 କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ।

ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିବାଦ:
ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ନେତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମଜି ଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ଧାନଉଠାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ଧରି ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଓ ଆନ୍ଦେଳନକାରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସହିତ ଚାଷୀନେତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ । ଏହା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଥିଲା ।

ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର:
ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ୨୫ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପୋଲିସ ବାରକ୍‌ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ମନଓ୍ବର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଗିରଫ ନେତା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

Police-farmer organization workers clash, 25 arrested
Film ଦେଖାଇଦେଲୁ: ମନୱର ଅଲ୍ଲିପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର ଅସହ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ନେତା ମନୱର ଅଲ୍ଲି । "ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଯେଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ନଉଠିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ । ବିଧାନସଭା ଗେଟ ଭିତରେ ଧାନବସ୍ତା ପୁରାଇଦେଲୁ । କହିଥିଲୁ Film ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, Film ଦେଖାଇଦେଲୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତା ।
Attempt to infiltrate the Legislative Assembly with paddy
ପୂର୍ବରୁ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ବନ୍ଦକୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା ।
Attempt to infiltrate the Legislative Assembly with paddy
