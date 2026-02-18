ବିଧାନସଭାରେ ଧାନବସ୍ତା ସହ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, କୃଷକ ସଂଗଠନର 25 ଗିରଫ
ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତା ମନୱର ଅଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, 'ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । କହିଥିଲୁ Film ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, Film ଦେଖାଇଦେଲୁ। '
Published : February 18, 2026 at 9:37 AM IST
NABA NIRMAN KRUSHAK SANGH PROTEST ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ । ଧାନବସ୍ତା ଧରି ବିଧାନସଭାରେ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ନେତା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଓ ଆନ୍ଦେଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତାଙ୍କ ସମେତ 25 କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ।
ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିବାଦ:
ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ନେତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମଜି ଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ଧାନଉଠାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ଧରି ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଓ ଆନ୍ଦେଳନକାରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସହିତ ଚାଷୀନେତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ । ଏହା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଥିଲା ।
ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର:
ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ୨୫ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପୋଲିସ ବାରକ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ମନଓ୍ବର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଗିରଫ ନେତା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
