ନବଦାସଙ୍କ ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଦୀପାଳିଙ୍କ ବଡ ବୟାନ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୁଲାସା

ଦୀପାଳିଙ୍କ କହିବା କଥା ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିନ 12:27ରେ ବାପାଙ୍କ ଫୋନରୁ ମିସ୍‌ କଲ୍‌ ଆସିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 12:15ରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ FIRରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

ଦୀପାଳି ଦାସ /ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ
ଦୀପାଳି ଦାସ /ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ
Published : January 30, 2026 at 4:13 PM IST

ଝାରସୁଗୁଡା/ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିବି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରିନି । ଗୁରୁବାର ଆୟୋଜିତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଝିଅ ଦୀପାଳିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୀପାଳିଙ୍କ କହିବା କଥା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 12:27ରେ ବାପାଙ୍କ ଫୋନରୁ କଲ୍‌ ଆସିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 12:15ରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ FIR ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୋଲିସ FIR କପି
'ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ଖୁଲାସାକୁ ଯାଇପାରିବା ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି'

ସେପଟେ ଦୀପାଳିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍ବର୍ଗତ ନବ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଶୁଣିଲି । ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି । ସତ୍ୟତା କଣ, କେଉଁଟା ଠିକ ଓ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି । ଘଟଣା ପଛରେ କିଏ ଓ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସବୁକଥାର ଆମୂଳଚୂଳ ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ଖୁଲାସାକୁ ଯାଇପାରିବା ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।’

ନବଦାସଙ୍କ ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକରେ ଦୀପାଳିଙ୍କ ବଡ ବୟାନ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୁଲାସା ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

'ତଦନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା'

ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡି଼ଶାବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ଓ କିଏ ହତ୍ୟା କଲା, ସେ କଥାର ଆଲୋକପାତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ । ବିଗତ ସରକାର ତଦନ୍ତର ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷରେ କଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିନାହିଁ । ତଦନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଦିଗରେ ଚାଲୁଥିଲା । ତଦନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ 7 କିମ୍ବା 8 ମାସ ତଳେ ନବ ଦାସ ପରିବାର ଲୋକ ମାମଲାର ରି-ଓପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଛି । ବହୁତଶୀଘ୍ର ଏହାର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ବାହାରିବ । ଆଶା କରୁଛୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ।"

ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୋଲିସ FIR କପି
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ:

ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଓ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ନୂତନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ତଦନ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରାକୁ ପ୍ରଶ୍ନର କାଠଗଡାରେ ଛିଡା କରିଛି । ପୋଲିସ ଏତଲା ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ 29, 2023 ଦିନ 12ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ମୃତ ଦୀପାଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହିଦିନ ଦିନ 12ଟା 27 ମିନିଟରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌କୁ ନବଦାସଙ୍କ ମିସ୍‌କଲ୍‌ ଆସିଥିଲା । 12ଟା 45 ମିନିଟ୍‌ରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଦୀପାଳିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜ୍ ଅଦାଲତରେ Crl.T. 70/2023 ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 5 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । 110ରୁ ଅଧିକ ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 36 ଜଣଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେବା ‘ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ୍’ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ।

ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନବଦାସଙ୍କ ଝିଅ,ପୁଅ ଓ ପତ୍ନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଧରାଯାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପରେ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଦୀପାଳି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇଛୁ’ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା,ଭୁବନେଶ୍ବର

