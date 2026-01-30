ନବଦାସଙ୍କ ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଦୀପାଳିଙ୍କ ବଡ ବୟାନ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୁଲାସା
ଦୀପାଳିଙ୍କ କହିବା କଥା ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିନ 12:27ରେ ବାପାଙ୍କ ଫୋନରୁ ମିସ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 12:15ରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ FIRରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
Published : January 30, 2026 at 4:13 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡା/ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିବି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରିନି । ଗୁରୁବାର ଆୟୋଜିତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଝିଅ ଦୀପାଳିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୀପାଳିଙ୍କ କହିବା କଥା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 12:27ରେ ବାପାଙ୍କ ଫୋନରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 12:15ରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ FIR ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
'ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ଖୁଲାସାକୁ ଯାଇପାରିବା ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି'
ସେପଟେ ଦୀପାଳିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍ବର୍ଗତ ନବ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଶୁଣିଲି । ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି । ସତ୍ୟତା କଣ, କେଉଁଟା ଠିକ ଓ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି । ଘଟଣା ପଛରେ କିଏ ଓ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସବୁକଥାର ଆମୂଳଚୂଳ ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ଖୁଲାସାକୁ ଯାଇପାରିବା ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।’
'ତଦନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା'
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡି଼ଶାବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ଓ କିଏ ହତ୍ୟା କଲା, ସେ କଥାର ଆଲୋକପାତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ । ବିଗତ ସରକାର ତଦନ୍ତର ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷରେ କଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିନାହିଁ । ତଦନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଦିଗରେ ଚାଲୁଥିଲା । ତଦନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ 7 କିମ୍ବା 8 ମାସ ତଳେ ନବ ଦାସ ପରିବାର ଲୋକ ମାମଲାର ରି-ଓପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଛି । ବହୁତଶୀଘ୍ର ଏହାର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ବାହାରିବ । ଆଶା କରୁଛୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ।"
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ:
ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଓ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ନୂତନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ତଦନ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରାକୁ ପ୍ରଶ୍ନର କାଠଗଡାରେ ଛିଡା କରିଛି । ପୋଲିସ ଏତଲା ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ 29, 2023 ଦିନ 12ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ମୃତ ଦୀପାଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହିଦିନ ଦିନ 12ଟା 27 ମିନିଟରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ନବଦାସଙ୍କ ମିସ୍କଲ୍ ଆସିଥିଲା । 12ଟା 45 ମିନିଟ୍ରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଦୀପାଳିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜ୍ ଅଦାଲତରେ Crl.T. 70/2023 ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 5 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । 110ରୁ ଅଧିକ ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 36 ଜଣଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେବା ‘ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ୍’ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ।
ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନବଦାସଙ୍କ ଝିଅ,ପୁଅ ଓ ପତ୍ନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଧରାଯାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପରେ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଦୀପାଳି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇଛୁ’ ।
