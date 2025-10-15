ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିବ କି A ଗ୍ରେଡ୍ ? NAAC ଟିମ୍ର ସମୀକ୍ଷା
ଜିଏମୟୁରେ ଅନଲାଇନ ସମୀକ୍ଷା କଲା ନାକ ଟିମ । ବି++ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ।
Published : October 15, 2025 at 1:54 PM IST
NAAC Team GMU ସମ୍ବଲପୁର: ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାକ୍ ଟିମର ସମୀକ୍ଷା । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ନାକ୍ ମାନ୍ୟତା ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ ନାକ୍ ଟିମ ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 4ରୁ 2.87 ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ‘ବି++’ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା l କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କମିଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅନଲାଇନରେ ସମୀକ୍ଷା:
ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଯୁକ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରକାଶନ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ନାକ ଟିମ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା । ତେଣୁ ଏଥିରେ ସୁଧାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁପାରିସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ପୁନର୍ବିଚାରର ଅପିଲକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୃତୀୟଥର ପାଇଁ କମିଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଗତକାଲି ଅନଲାଇନରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି l
ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଛି B++ ଗ୍ରେଡ:
ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ଡ଼.ଉମା ଚରଣ ପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତଥର ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନାକ ଟିମ ପକ୍ଷରୁ B++ ମାର୍କ ମିଳିଥିଲା l ଅତି କମ ମାର୍କ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏ.ଗ୍ରେଡ଼ ମାନ୍ୟତା ମିଳିନଥିଲା l ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଥିଲା l ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ରୁ 5 ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆସିବା କଥା ବୋଲି ଅପିଲ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାକ୍ ଟିମ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନଲାଇନରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l ଆସନ୍ତା 10 ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼ ମିଳିବ ଜଣାପଡିବ l’
7ଟି ମାପଦଣ୍ଡ:
ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ 7 ଗୋଟି ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଥାଏ l ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଦଣ୍ଡରେ 15ଟି ଲେଖାଏଁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଥାଏ l ସବୁ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍କିଂ ହୋଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଯୁକ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରକାଶନ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଥାଏ l
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2015 ମସିହାରେ ଜିଏମ୍ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଅନୁସାରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 23, 2025ରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ନାକ୍ ଟିମର 7 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ଦଳ ଆସିଥିଲେ l କିନ୍ତୁ ବହୁଦିନ ଧରି ଏହି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ବିତୀୟଥର ପାଇଁ ଏହି କମିଟି ଆସିଥିଲା । ଏହାପରେ ଜିଏମ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉପରୋକ୍ତ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା l
ଜିଏମ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ:
ଜିଏମ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ 27ଟି ୟୁଜି ଓ ପିଜି ତଥା 77ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ସେଣ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ସେଣ୍ଟର, ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟଡିଜ, ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଇଟି ସେଣ୍ଟର ଆଦି ରହିଛି । ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ଭାଷା ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କନ୍ନଡ଼ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
