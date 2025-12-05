ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ସମ୍ବଲପୁର ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମାମୁଁ
ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଶାନ୍ତିନଗର ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ଵ ନାଳ ନିକଟରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ଭାଣେଜୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମାମୁଁ । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ।
December 5, 2025
Minor Girl Suspicious Death ସମ୍ବଲପୁର: ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତିନଗର ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ଵ ନାଳ ନିକଟରୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଭିତରେ 2 ଦିନ ବିତି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ।
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିଷୟରେ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏମଭିଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଏମଭିଆଇ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସବୁ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ନାବାଳିକା ନିଜେ ନିଜେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ନାଁ ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି ତା'ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଆମେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଦନ୍ତକୁ ଦେଖି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ମାମଲାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ।"
ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ଵ ନାଳ ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:
ତେବେ ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳ 7ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତିନଗର ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ଵ ନାଳ ନିକଟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ନାବାଳିକାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ନାବାଳିକା ଜଣକ ଏତେ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବୁର୍ଲାକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏହାସହ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 299/3.12.2025ରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି l
ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମାମୁଁ:
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନୁଗୋଳରେ ରହୁଥିବା ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଣେଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । 2014 ମସିହାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନାବାଳିକା ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ବାପା ମରିବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ 2017 ମସିହାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବୋଲି ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।
ସମ୍ବଲପୁର