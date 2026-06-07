ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ବନ୍ଧା ହେବେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ! ଫେରାର ଥିବା କହିଲା ପୋଲିସ
ଗୁରୁବାର ଦିନ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ ନିକଟରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 7, 2026 at 10:30 PM IST
କଟକ: ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ ନିକଟରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ । ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ବାରଙ୍ଗ ଥାନାଧିକାରୀ ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି । ମୃତ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ପୋଲିସ BNS ଧାରା 108ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଏହି ମାମଲାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା । ତେଵେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଵେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଦୁଇଟା ଟିମ ଛାନଭିନ୍ କରୁଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଫୋନ ଯୋଗେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଫସି ଯିବେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ !
ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେଵେ ଫସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ପାରେ । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଜା ରହିଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଏହି ପରି ଅଭିଯୋଗରେ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରେ । ଏହା ଜାମିନ ବିହୀନ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେଡିଂ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଇନଜୀବୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଅଟେ । ବିଶେଷକରି କେବେ ଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ! Whatsapp ର ଚାଟିଂ ଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଳପକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିପାରେ । ଏପରିକି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ! କାହିଁକି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲେ ! ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କେମିତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ ! ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଡାଏରି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ । ଏହି ଡାଏରୀରୁ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ ନିକଟରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ୟୁଡି କେସ ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ BNS 108 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ