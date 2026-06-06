'My 500 meters city' ଅଭିଯାନ; ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଦେଶର 20ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ
'ୟୁଥ୍ ଫର ୱାଟର'ର ଅଭିନଵ ପ୍ରୟାସ l ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘରୁ 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 6, 2026 at 5:29 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଭିନଵ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l "youth4water" ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଆରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଓ ସଫେଇ କରିବାକୁ ହିଁ ଭାବନ୍ତି l ତେବେ ନିଜ ସହରରେ କିପରି ନୂଆ ଉପାୟରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରିଛି 'Youth4water'ର "My 500 meters city" ଅଭିଯାନ l ତେବେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦେଶର 20ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଅଭିଯାନ ।
ଗତକାଲି ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି l ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସମ୍ବଲପୁର ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଓ "ଆଦର୍ଶ" ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା କରିଥିଲେ l କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସଚେତନ ନାଗରିକ ଓ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜେ ରହୁଥୁବା 500 ମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ କୌଣସି କାମ ପଡିଲେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଚଳିତ ଯାନ ବାହାନ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା l ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସମାଧାନ କିଛିଟା ହେବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା l କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ l
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ ତଥା Youth4waterର ଫାଉଣ୍ଡର ମେଣ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ଯୁବପିଢି କିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇବେ l "ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଓ ସଫେଇ କରିବାକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବିଛୁ l ଆମେ My 500 meter City ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ l ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘରୁ 500 ମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରିଲେ ଯାନ ବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଅଥବା ସାଇକେଲରେ ଯିବା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା । ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେବ । ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ l
ଏହି ଅଭିଯାନ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଦେଶର 20ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୋପାଲ ଆଦି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏହି ଅଭିଯାନ କ୍ରମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଅତି କମରେ 500 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବ l ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ My500meter Cityର 500 ସର୍କିଲ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା l
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାର କହିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସୁହାନି ପାତ୍ର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ନିଜ ଘରୁ 500 ମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଆମେ କୌଣସି ଯାନ ବାହାନ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଅଥବା ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ତ ହେବ, ଏହାସହ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଗାମୀ ପିଢୀ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ତୈଳ ବଂଚେଇକି ରଖି ପରିବା l
ସମ୍ବଲପୁରରେ ପରିବେଶ ଦିବସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶ ସାରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଶିବ ନନ୍ଦ, ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋତା, ଆଦର୍ଶ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବହୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର