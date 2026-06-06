ETV Bharat / state

'My 500 meters city' ଅଭିଯାନ; ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଦେଶର 20ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ

'ୟୁଥ୍ ଫର ୱାଟର'ର ଅଭିନଵ ପ୍ରୟାସ l ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘରୁ 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

NEW WAY OF SAVING ENVIRONMENT
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଦେଶର 20ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଭିନଵ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l "youth4water" ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଆରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଓ ସଫେଇ କରିବାକୁ ହିଁ ଭାବନ୍ତି l ତେବେ ନିଜ ସହରରେ କିପରି ନୂଆ ଉପାୟରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରିଛି 'Youth4water'ର "My 500 meters city" ଅଭିଯାନ l ତେବେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦେଶର 20ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଅଭିଯାନ ।

new way of saving environment
'ୟୁଥ୍ ଫର ୱାଟର'ର ଅଭିନଵ ପ୍ରୟାସ (ETV Bharat Odisha)

ଗତକାଲି ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି l ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସମ୍ବଲପୁର ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଓ "ଆଦର୍ଶ" ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା କରିଥିଲେ l କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସଚେତନ ନାଗରିକ ଓ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜେ ରହୁଥୁବା 500 ମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ କୌଣସି କାମ ପଡିଲେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଚଳିତ ଯାନ ବାହାନ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା l ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସମାଧାନ କିଛିଟା ହେବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା l କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ l

new way of saving environment
'ୟୁଥ୍ ଫର ୱାଟର'ର ଅଭିନଵ ପ୍ରୟାସ (ETV Bharat Odisha)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ ତଥା Youth4waterର ଫାଉଣ୍ଡର ମେଣ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ଯୁବପିଢି କିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇବେ l "ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଓ ସଫେଇ କରିବାକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବିଛୁ l ଆମେ My 500 meter City ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ l ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘରୁ 500 ମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରିଲେ ଯାନ ବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଅଥବା ସାଇକେଲରେ ଯିବା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା । ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେବ । ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ l

new way of saving environment
'ୟୁଥ୍ ଫର ୱାଟର'ର ଅଭିନଵ ପ୍ରୟାସ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅଭିଯାନ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଦେଶର 20ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୋପାଲ ଆଦି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏହି ଅଭିଯାନ କ୍ରମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଅତି କମରେ 500 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବ l ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ My500meter Cityର 500 ସର୍କିଲ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା l


ଅନ୍ୟପଟେ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାର କହିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସୁହାନି ପାତ୍ର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ନିଜ ଘରୁ 500 ମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଆମେ କୌଣସି ଯାନ ବାହାନ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଅଥବା ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ତ ହେବ, ଏହାସହ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଗାମୀ ପିଢୀ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ତୈଳ ବଂଚେଇକି ରଖି ପରିବା l

new way of saving environment
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଦେଶର 20ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)



ସମ୍ବଲପୁରରେ ପରିବେଶ ଦିବସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶ ସାରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଶିବ ନନ୍ଦ, ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋତା, ଆଦର୍ଶ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବହୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l

new way of saving environment
'ୟୁଥ୍ ଫର ୱାଟର'ର ଅଭିନଵ ପ୍ରୟାସ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR ENVIRONMENT AWARENESS
ସମ୍ବଲପୁର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା
MY 500 METERS CITY CAMPAIGN
SAMBALPUR ENVIRONMENT PROTECT
NEW WAY OF SAVING ENVIRONMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.