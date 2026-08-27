ଚୀନର 2 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ପାରାଦୀପ
ଉଦ୍ଧାର ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ପାନ୍ ଟୋନାଗ୍ଲଇ ଓ ଚେନ୍ ଜିଆନହେ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : August 27, 2026 at 2:45 PM IST
MV Ocean Winner ପାରାଦୀପ: ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ପାନାମା ପତାକାବାହୀ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ MV Ocean Winner ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସକାଳେ ପାରାଦୀପ ଆଣିଛି । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ପାନ୍ ଟୋନାଗ୍ଲଇ (Pan Tonaglai ) ଓ ଚେନ୍ ଜିଆନହେ (Chen Jianhe) । ଉଭୟଙ୍କୁ ଜଳପଥରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାରାଦୀପ ଅଣାଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା:
ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉଭୟଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିଥିଲା ଜାହାଜ:
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ ଜାହାଜ MV Ocean Winner ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାହାଜରେ ମୋଟ ୨୪ ଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ସେଥିରେ ୨୦ ଜଣ ଚୀନ ନାଗରିକ, ୩ ଜଣ ମିଆଁମାର ନାଗରିକ ଏବଂ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଥିଲେ ।
ମିଳିନି 22 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ତା:
ଅପରେସନ ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଲାଇଫ ରାଫ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାହାଜର ଏକ ଲାଇଫ ବୋଟ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଥିଲା । ତେବେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୨୨ ଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିଖୋଜ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ, ନିଖୋଜ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ନିଖୋଜ ୨୨ ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର