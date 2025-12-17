ମାଲକାନଗିରି ହିଂସା; ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ BJD ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା
ବିଜେଡିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ MV-26 ଓ ରାଖେଲଗୁଡାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଟିମ୍ ।
Published : December 17, 2025 at 9:00 AM IST
Malkangiri MV 26 Violence ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ MV-26 ଓ ରାଖେଲଗୁଡାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଜେଡିର ଏହି ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଟିମ୍ ।
ମାଲକାନଗିରିରେ BJDର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍:
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା MV-26 ହିଂସାକାଣ୍ଡର 8 ଦିନ ପରେ BJDର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଜେଡିର ଏହି ଟିମ ପ୍ରଥମେ ରାଖାଲଗୁଡା ଗାଁକୁ ଯାଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପରେ ଏମଭି 26 ଗାଁକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ କାହିଁକି ଏମଭି 26 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବିଜେଡି ଟିମ୍ । ଉଭୟ ଆଦିବସୀ ଓ ଏମଭି 26 ଗାଁ ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରଖିବେ ସେନେଇ ବିଜେଡି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହେପରି ଘଟଣା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ।
ମାଲକାନଗିରିରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା:
ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛି । ମାଲକାନିଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ଓ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବ ଓ ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜ ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋସ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇ ମାଲକାନଗିରିରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ । ଏଠାରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରି କ'ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ସରକାର ବେପରୁଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମାଲକାନଗିରିରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରସାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବଭଳି ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେନେଇ ବିଜେଡି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ।"
ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲା ବିଜେଡି:
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ତାହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ । ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଗାଁ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ନିର୍ଜାସରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ, ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଲ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ, ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ବେଜେଡି ନେତା ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ମାନସ ମାଡକାମୀ ନେଇ ଗଠିତ ବିଜେଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମାଲକାନଗିରି ହିଂସା; ରେଡକ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ, ପୁଣି ବଢିଲା ଗିରଫଦାରୀ
ମାଲକାନଗିରି MV-26ରେ ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ଥିତି, 3 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି
କୋୟା ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଘ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୁକୁନ୍ଦ ପୋଡ଼ିଆମୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା ଓ ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସରକାର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୋୟା ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି