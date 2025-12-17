ETV Bharat / state

ମାଲକାନଗିରି ହିଂସା; ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ BJD ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌ର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା

ବିଜେଡିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌ MV-26 ଓ ରାଖେଲଗୁଡାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଟିମ୍ ।

BJD Fact Finding Team Visits Malkangiri
BJD ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 17, 2025 at 9:00 AM IST

Malkangiri MV 26 Violence ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌ MV-26 ଓ ରାଖେଲଗୁଡାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଜେଡିର ଏହି ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଟିମ୍ ।

BJD ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)

ମାଲକାନଗିରିରେ BJDର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌:

ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା MV-26 ହିଂସାକାଣ୍ଡର 8 ଦିନ ପରେ BJDର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଜେଡିର ଏହି ଟିମ ପ୍ରଥମେ ରାଖାଲଗୁଡା ଗାଁକୁ ଯାଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପରେ ଏମଭି 26 ଗାଁକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ କାହିଁକି ଏମଭି 26 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବିଜେଡି ଟିମ୍‌ । ଉଭୟ ଆଦିବସୀ ଓ ଏମଭି 26 ଗାଁ ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରଖିବେ ସେନେଇ ବିଜେଡି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହେପରି ଘଟଣା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ।

BJD Fact Finding Team Visits Malkangiri
BJD ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)

ମାଲକାନଗିରିରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା:

ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛି । ମାଲକାନିଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ଓ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବ ଓ ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜ ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋସ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇ ମାଲକାନଗିରିରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ । ଏଠାରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରି କ'ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ସରକାର ବେପରୁଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମାଲକାନଗିରିରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରସାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବଭଳି ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେନେଇ ବିଜେଡି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ।"

MV 26
ଏମଭି 26 ଗାଁ (ETV Bharat)

ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲା ବିଜେଡି:

ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ତାହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ । ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଗାଁ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ନିର୍ଜାସରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ, ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଲ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

BJD Fact Finding Team Visits Malkangiri
BJD ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)

ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ, ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ବେଜେଡି ନେତା ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ମାନସ ମାଡକାମୀ ନେଇ ଗଠିତ ବିଜେଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

କୋୟା ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଘ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୁକୁନ୍ଦ ପୋଡ଼ିଆମୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା ଓ ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସରକାର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୋୟା ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

