ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ନିବେଶ; SEBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା
ନିବେଶକଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ଓ SIP ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ SEBI ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୀବ ରାୟ
Published : May 18, 2026 at 6:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି । ବିଶେଷକରି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଓ SIP କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଧିକ ଭଲ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, SEBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁହିନ କାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ଓ SIP ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ SEBI ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ଆଜି ଏକ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Mutual funds, SIP କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ SEBI ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ investors and you ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ Regional Investor Seminar for Awareness କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି SEBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁହୀନ କାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ ।
ସବୁ ବର୍ଗର ନିବେଶକଙ୍କୁ କିଭଳି ଷ୍ଟକ ମାର୍କେଟ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବନାହିଁ । ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା । ନିବେଶକ କିଭଳି ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ କରିବେ ସେ ନେଇ SEBI ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ “melt down” ଆଶଙ୍କା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଉଥିବାବେଳେ, ମାର୍କେଟ୍ ରେ ଉଠିବା-ପଡ଼ିବା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନିବେଶକମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଦୀର୍ଘମିଆଦି ନିବେଶ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି SEBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । “ମାର୍କେଟ କେବେ ଉଠିବ ଓ କେବେ ପଡ଼ିବ, ଏହା ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ SIP ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ SIP ନିବେଶ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାବେଳେ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହଭାଗୀ ହେଉଛନ୍ତି । ତଥାପି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୁଳନା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ SEBI ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, SIP ଜରିଆରେ ପ୍ରତିମାସ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜି ସହଜରେ ନିବେଶ କରିହେବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ଉପରେ SEBI କାମ କରୁଛି । ନିବେଶକଙ୍କ ଅଂଶଧନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ SEBI ର ବହୁତ ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ବଜାର ସୁରକ୍ଷା, ବଜାର ନିୟମନ ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ହିତ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ବଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ SEBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ସହର ସ୍ତରୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୌର ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ବଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଦେଶର ୩୪ଟି ସହରରେ ଏହି ବଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ SEBI ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । “ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ବଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ସହରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଅଂଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, SEBIର ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବଜାର ନିୟମନ, ନିବେଶକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଜାରର ବିକାଶ । ସନ୍ତୁଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନକୁ (innovation) ରକ୍ଷା କରିବା, ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍କାରରେ ସହଜତା ଆଣିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିଚାଳନା ଓ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା ଉପରେ SEBI କାମ କରୁଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି । ୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ GDP ବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । “ପୁଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ୁଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ବଢ଼ୁଛି,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ବଜାର ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି । ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୪.୫ କୋଟି ଅନନ୍ୟ ନିବେଶକ ଥିବାବେଳେ, ପ୍ରାୟ ୯.୯୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି । ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଅଂଶୀଦାର ହେଉଥିବାବେଳେ, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା କଥା SEBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ।
