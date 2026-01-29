ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଝୋଟି ଆଙ୍କିଲେ ମୁସଲିମ ମହିଳା: ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଜନତା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବାଃ ବାଃ
ବାଲେଶ୍ବର ଓଟି ରୋଡ଼ରେ ଝୋଟି ଆଙ୍କିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ । ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ମୁସଲିମ ମହିଳା କଲେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝୋଟି । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିଲା ।
Published : January 29, 2026 at 6:59 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Muslim Woman Jhoti Art ବାଲେଶ୍ବର: ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ଝୋଟି ପ୍ରୀତି । ରାସ୍ତାରେ ଆଙ୍କି ଦେଲେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଝୋଟି । ଯିଏ ଦେଖିଲା ଘଡିଏ ଅଟକି ରହିଲା । ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ବାଃ ବାଃ...ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ । ଯାହା ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ‘ମା’ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ’... ଏପରି କିଛି କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବରରେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାତୁନ ।
ବାଲେଶ୍ବରରେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା:
ଝୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର କରିବା ଦିଗରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳୀୟ ଝୋଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଝୋଟି ମହୋତ୍ସବ । ସେ ପୁଣି କେଉଁ ଘରେ କିମ୍ବା କାନ୍ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସହରର ଓଟି ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝୋଟି ଅଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଶତାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଝୋଟି ଆମର ପରମ୍ପରା ଓ ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ମନ କିଣିଲା ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାତୁନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝୋଟି:
ଏହାରି ଭିତରେ ଜଣେ ଏମିତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବାରିପଦାରୁ ଆସି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଯିଏ କି ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ସେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାତୁନ । ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଝୋଟିରେ ଆଙ୍କିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ଓ ଆୟୋଜକ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଘରେ ଝୋଟି କେବେବି ପକାଉ ନଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏମିତି ଝୋଟି ଆଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ ।
ଝୋଟି ପ୍ରତି ରହିଛି ଦୁର୍ବଳତା:
ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାତୁନ ଜଣେ ଆଥଲେଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଝୋଟି ଚିତା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଦେଖି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ସେ ଝୋଟି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହାକୁ ଶିଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କ କଳାକୃତ୍ତି ଦେଖି ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶଙ୍କ ହାତରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ଚାନ୍ଦିନୀ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସଭିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ:
ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାତୁନ କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଝୋଟି ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା । ଘରେ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ସେଇଠି ଝୋଟି ପକାଏ । ଝୋଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଛାପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ, ପଦ୍ମଫୁଲ ସବୁକିଛି ଝୋଟିରେ କରିଛି । ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ । ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ । ସେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ । କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ।"
ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା:
ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି , ‘ଆଧୁନିକତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କଳା ସଂସ୍କୃତି ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମା’ ଭଉଣୀମାନେ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି । ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ସବୁକିଛି ଲୁଚି ରହିଛି ଝୋଟି ଭିତରେ । ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ଭାବି ସେମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ନ ପକାଇ ଷ୍ଟିକର ଆଣି ପକାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଣି ଜଣେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯାଦୁ ଅଛି।’
ସେହିପରି ଉତ୍କଳୀୟ ଝୋଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଝୋଟି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଝୋଟି କଳା ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲେ ମୁସଲମାନ ନେତା; ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଉଦାହରଣ
ଭକ୍ତ-ଭଗବାନର ଅପୂର୍ବ ବନ୍ଧନ: ଅଟକି ଯାଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ସାଲବେଗଙ୍କ ଅକୁହା କାହାଣୀ
ଅନ୍ୟପଟେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଝୋଟିରୁ ହିଁ ବହୁତ କିଛି କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ରହିଛି । ପରିବାରରୁ ନିହାତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ମା’ ଭଉଣୀ ମାନେ ଝୋଟି କଳା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର