ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଝୋଟି ଆଙ୍କିଲେ ମୁସଲିମ ମହିଳା: ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଜନତା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବାଃ ବାଃ

ବାଲେଶ୍ବର ଓଟି ରୋଡ଼ରେ ଝୋଟି ଆଙ୍କିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ । ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ମୁସଲିମ ମହିଳା କଲେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝୋଟି । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିଲା ।

Muslim Woman Jhoti Art
ମନ କିଣିଲା ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାତୁନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝୋଟି (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 6:59 PM IST

3 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Muslim Woman Jhoti Art ବାଲେଶ୍ବର: ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ଝୋଟି ପ୍ରୀତି । ରାସ୍ତାରେ ଆଙ୍କି ଦେଲେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଝୋଟି । ଯିଏ ଦେଖିଲା ଘଡିଏ ଅଟକି ରହିଲା । ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ବାଃ ବାଃ...ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ । ଯାହା ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ‘ମା’ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ’... ଏପରି କିଛି କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବରରେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାତୁନ ।

traditional jhoti art
ରାସ୍ତାରେ ଝୋଟି ଆଙ୍କିଲେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ବାଲେଶ୍ବରରେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା:

ଝୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର କରିବା ଦିଗରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳୀୟ ଝୋଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଝୋଟି ମହୋତ୍ସବ । ସେ ପୁଣି କେଉଁ ଘରେ କିମ୍ବା କାନ୍ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସହରର ଓଟି ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝୋଟି ଅଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଶତାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଝୋଟି ଆମର ପରମ୍ପରା ଓ ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

traditional jhoti art
ରାସ୍ତାରେ ଝୋଟି ଆଙ୍କିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ (ETV Bharat Odisha)

ମନ କିଣିଲା ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାତୁନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝୋଟି:

ଏହାରି ଭିତରେ ଜଣେ ଏମିତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବାରିପଦାରୁ ଆସି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଯିଏ କି ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ସେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାତୁନ । ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଝୋଟିରେ ଆଙ୍କିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ଓ ଆୟୋଜକ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଘରେ ଝୋଟି କେବେବି ପକାଉ ନଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏମିତି ଝୋଟି ଆଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ ।

traditional jhoti art
ବାଲେଶ୍ବର ଓଟି ରୋଡ଼ରେ ଝୋଟି ଆଙ୍କିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଝୋଟି ପ୍ରତି ରହିଛି ଦୁର୍ବଳତା:

ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାତୁନ ଜଣେ ଆଥଲେଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଝୋଟି ଚିତା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଦେଖି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ସେ ଝୋଟି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହାକୁ ଶିଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କ କଳାକୃତ୍ତି ଦେଖି ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶଙ୍କ ହାତରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ଚାନ୍ଦିନୀ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସଭିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ:

ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଚାନ୍ଦିନୀ ଖାତୁନ କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଝୋଟି ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା । ଘରେ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ସେଇଠି ଝୋଟି ପକାଏ । ଝୋଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଛାପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ, ପଦ୍ମଫୁଲ ସବୁକିଛି ଝୋଟିରେ କରିଛି । ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ । ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ । ସେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ । କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ।"

ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା:

ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି , ‘ଆଧୁନିକତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କଳା ସଂସ୍କୃତି ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମା’ ଭଉଣୀମାନେ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି । ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ସବୁକିଛି ଲୁଚି ରହିଛି ଝୋଟି ଭିତରେ । ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ଭାବି ସେମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ନ ପକାଇ ଷ୍ଟିକର ଆଣି ପକାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଣି ଜଣେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯାଦୁ ଅଛି।’

traditional jhoti art
ଝୋଟି ଅଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି ଉତ୍କଳୀୟ ଝୋଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଝୋଟି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଝୋଟି କଳା ।’

ଅନ୍ୟପଟେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଝୋଟିରୁ ହିଁ ବହୁତ କିଛି କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ରହିଛି । ପରିବାରରୁ ନିହାତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ମା’ ଭଉଣୀ ମାନେ ଝୋଟି କଳା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

