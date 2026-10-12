ETV Bharat / state

କଟକ ଦଶହରାରେ ଭାଇଚାରା: ତିନି ପିଢ଼ି ଧରି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଜରିମେଢ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ପରିବାର

କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ଏକାଠି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜରିମେଢ଼ । 60 ହଜାରରୁ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଜରିମେଢ଼ ଦର ।ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Muslim Family Making Dussehra Medha
କଟକରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଜରିମେଢ ତିଆରି କରନ୍ତି ମୁସଲିମ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 12, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ‘ପାର୍ବଣ କାମ ଆସିଲେ ରାତିଦିନ କଣ ଜଣାପଡେନି । ମା’ଙ୍କ ନାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳ, ରାତି ଶେଷ ହୁଏ ମା’ଙ୍କ କାମ କରିବାରେ । ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମେଢରେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତିନି ମାସର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା । ' ଭାଇଚାରା ସହର କଟକରେ ମା’ଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବା ମୁସଲିମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ଏ ହେଉଛି ମନର କଥା ।

ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମା’ଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି କଟକ ସହରର କିଛି ମୁସଲିମ ପରିବାର । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅସୁମାରୀ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଆସେ । ଭାଇଚାରା ସହର କଟକ ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ । ନା ଏଠି ଜାତିଭେଦ ଥାଏ, ନା ପର ଆପଣା । ମା’ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ।

ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଜରିମେଢ ତିଆରି କରନ୍ତି ମୁସଲିମ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଦଶହରା କାମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ବାଉଁଶ ...

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବା ଭଳି ଦଶହରା ମେଢ଼ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ବାଉଁଶ ଅନୁକୂଳ କରିଥାନ୍ତି କଟକ ମୁସଲିମ ପରିବାର । ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର । କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ଗୁଡିକର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ଏହି ତିଥିକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି ମୁସଲିମ କାରିଗର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅସଲମ୍‌ ଅଲ୍ଲୀ ।

Muslim Family Making Dussehra Medha
ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ମା’ଙ୍କ ମେଢ ସାଜସଜ୍ଜା କାମ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଇଦ୍‌ ଭଳି ଦଶହରାକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପାଳନ୍ତି:

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଇଦ୍‌ ପର୍ବ ଭଳି ଦଶହରା ପର୍ବକୁ ଅତିଖୁସିର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କଟକର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି । ମା’ଙ୍କ କାମ କଲା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଛି ମୁସଲିମ କାରିଗର ଅସଲମ୍‌ ଅଲ୍ଲୀ

Muslim Family Making Dussehra Medha
ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କାମରେ (ETV Bharat Odisha)

ମା’ଙ୍କ କାମରେ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡେନି:

ଜରି ମେଢ଼ କାରିଗର ସୟଦ ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମେ ମୁସଲିମ ହେଲେ କଣ ହେଲା ମା’ଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କାମ କରିଲେ କେବେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ମା’ଙ୍କ ମେଢ଼ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ କାମ କରିଲେ କେବେ ଏହି କଷ୍ଟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ । ମା’ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପରିବାର ବେଶ ଖୁସି । ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେଉଛି ।’

ମା’ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରି ରଖନ୍ତି । ପୂଜା ଆସିଲେ ସବୁ ଧର୍ମ ଏକ ହୋଇଯାଏ । ମା’ଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଆମେ କେଉଁ ଧର୍ମର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜରି ମେଢ଼ କାରିଗର ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀ ।

Muslim Family Making Dussehra Medha
ଜରି ମେଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ପିଢି ପରେ ପିଢି ଦଶହରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛି ପରିବାର:

ଜରି ମେଢ଼ କାରିଗର ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତି, ‘କଟକ ଏମିତିଆ ସହର ଯେଉଁଠାରେ ମା’ ଜଗତଜନନୀ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଏକ କରି ରଖନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ମାତ୍ର ତାହାର କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଦଶହରା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦଶହରା ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ଇଦ୍‌କୁ ଯେମିତି ପାଳୁ, ଦଶହରାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଳନ କରୁ । ବହୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ବାପା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ସମୟରୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରହି ଆସିଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ଅର୍ଡର ଆସିଛି ?

ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ 6ଟି ଜରି ମେଢ଼ ଅର୍ଡର ଆସିଛି । 60 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଢ଼ର ଦାମ ରହିଛି । ପ୍ରାୟ 14 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ନେଇ ମେଢ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ମେଢ଼ କାମ କରାଯାଉଛି ।

Muslim Family Making Dussehra Medha
ଚାଲିଛି ମା’ଙ୍କ ମେଢ ସାଜସଜ୍ଜା କାମ (ETV Bharat Odisha)

‘ମା’ଙ୍କ କାମ ନିଷ୍ଠାରେ କରନ୍ତି, ବିନା ସ୍ନାନରେ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ’...
ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ମା’ଙ୍କ କାମକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିଥାନ୍ତି । ବିନା ସ୍ନାନରେ ମା’ଙ୍କ ମେଢ଼ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅସଲମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଫରିଦା ବେଗମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାମ କରି ଆସୁଛି । ସ୍ୱାମୀ ଡିଜାଇନ କରିବା ପରେ ସେ ବାକି କାମ କରନ୍ତି । ‘ଭେଲବେଟ କାଟିବାଠାରୁ ଅଠା ଲଗାଇ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି । ମା’ଙ୍କ କାମକୁ ପୂରା ନିଷ୍ଠାର ସହ କରେ । ବିନା ସ୍ନାନରେ ଏହି କାମ କରେନାହିଁ ।’

ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ରୌପ୍ୟନଗରୀ:

କେବଳ ଜରିମେଢ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଲସିଲ ପରିବାର ତାହା ନୁହେଁ ଅନେକ ପୂଜା କମିଟିରେ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । କେଉଁଠି କ୍ୟାସିଅର ତ କେଉଁଠି ସଭାପତି ପଦରେ ଆଉ କେଉଁଠି ସମ୍ପାଦକ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ।

Muslim Family Making Dussehra Medha
ପିଢି ପରେ ପିଢି କରିଆସୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହାବୁ ଦା କହିଛନ୍ତି, ‘ଦଶହରା ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଯାହାକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସହର କଟକରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ । ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ମା’ଙ୍କ ଖଡମା ଉପରେ ଚଢି ମା’ଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସହ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ପୂଜା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭୋଗ ଖାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦହି ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତୀ ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ଯାହାକି ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ।'

Muslim Family Making Dussehra Medha
ମେଢ ସାଜସଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି ମୁସଲିମ କାରିଗର (ETV Bharat Odisha)

ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକ । ଭାଇଚାରା ପାଇଁ କଟକ ନାଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଏଠି ପୂଜାପର୍ବରେ ସଭିଏଁ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । କାହା ମନରେ ବିଦ୍ବେଷ ଭାବ ନଥାଏ । ଏଇ ଯେମିତି ଜରିମେଢ କାରିଗର କାହାଣୀ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Durga Puja: ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟପିଲାଣି ରୂପା ଦର; ମା'ଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ରହିବନି କମି, ତାରକସି ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ରେ ଚମକିବ ସିଲ୍‌ଭର୍‌ ସିଟି

ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା; ଭାଟିକାନ ସିଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ତୋରଣ, ମା' ପିନ୍ଧିବେ ରୂପା ମୁକୁଟ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମୁସଲିମ ପରିବାର
ASLAM ALI FAMILY JARI MEDHA
HINDU MUSLIM UNITY CUTTACK DUSSEHRA
କଟକଦୁର୍ଗାପୂଜା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇଚାରା
CUTTACK DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.