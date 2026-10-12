କଟକ ଦଶହରାରେ ଭାଇଚାରା: ତିନି ପିଢ଼ି ଧରି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଜରିମେଢ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ପରିବାର
କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ଏକାଠି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜରିମେଢ଼ । 60 ହଜାରରୁ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଜରିମେଢ଼ ଦର ।ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 12, 2026 at 1:01 PM IST
କଟକ: ‘ପାର୍ବଣ କାମ ଆସିଲେ ରାତିଦିନ କଣ ଜଣାପଡେନି । ମା’ଙ୍କ ନାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳ, ରାତି ଶେଷ ହୁଏ ମା’ଙ୍କ କାମ କରିବାରେ । ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମେଢରେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତିନି ମାସର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା । ' ଭାଇଚାରା ସହର କଟକରେ ମା’ଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବା ମୁସଲିମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ଏ ହେଉଛି ମନର କଥା ।
ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମା’ଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି କଟକ ସହରର କିଛି ମୁସଲିମ ପରିବାର । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅସୁମାରୀ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଆସେ । ଭାଇଚାରା ସହର କଟକ ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ । ନା ଏଠି ଜାତିଭେଦ ଥାଏ, ନା ପର ଆପଣା । ମା’ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ।
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଦଶହରା କାମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ବାଉଁଶ ...
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବା ଭଳି ଦଶହରା ମେଢ଼ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ବାଉଁଶ ଅନୁକୂଳ କରିଥାନ୍ତି କଟକ ମୁସଲିମ ପରିବାର । ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର । କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ଗୁଡିକର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ଏହି ତିଥିକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି ମୁସଲିମ କାରିଗର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅସଲମ୍ ଅଲ୍ଲୀ ।
ଇଦ୍ ଭଳି ଦଶହରାକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପାଳନ୍ତି:
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଇଦ୍ ପର୍ବ ଭଳି ଦଶହରା ପର୍ବକୁ ଅତିଖୁସିର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କଟକର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି । ମା’ଙ୍କ କାମ କଲା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଛି ମୁସଲିମ କାରିଗର ଅସଲମ୍ ଅଲ୍ଲୀ ।
ମା’ଙ୍କ କାମରେ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡେନି:
ଜରି ମେଢ଼ କାରିଗର ସୟଦ ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମେ ମୁସଲିମ ହେଲେ କଣ ହେଲା ମା’ଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କାମ କରିଲେ କେବେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ମା’ଙ୍କ ମେଢ଼ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ କାମ କରିଲେ କେବେ ଏହି କଷ୍ଟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ । ମା’ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପରିବାର ବେଶ ଖୁସି । ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେଉଛି ।’
ମା’ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରି ରଖନ୍ତି । ପୂଜା ଆସିଲେ ସବୁ ଧର୍ମ ଏକ ହୋଇଯାଏ । ମା’ଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଆମେ କେଉଁ ଧର୍ମର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜରି ମେଢ଼ କାରିଗର ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀ ।
ପିଢି ପରେ ପିଢି ଦଶହରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛି ପରିବାର:
ଜରି ମେଢ଼ କାରିଗର ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତି, ‘କଟକ ଏମିତିଆ ସହର ଯେଉଁଠାରେ ମା’ ଜଗତଜନନୀ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଏକ କରି ରଖନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ମାତ୍ର ତାହାର କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଦଶହରା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦଶହରା ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ଇଦ୍କୁ ଯେମିତି ପାଳୁ, ଦଶହରାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଳନ କରୁ । ବହୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ବାପା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ସମୟରୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରହି ଆସିଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ଅର୍ଡର ଆସିଛି ?
ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ 6ଟି ଜରି ମେଢ଼ ଅର୍ଡର ଆସିଛି । 60 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଢ଼ର ଦାମ ରହିଛି । ପ୍ରାୟ 14 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ନେଇ ମେଢ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ମେଢ଼ କାମ କରାଯାଉଛି ।
‘ମା’ଙ୍କ କାମ ନିଷ୍ଠାରେ କରନ୍ତି, ବିନା ସ୍ନାନରେ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ’...
ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ମା’ଙ୍କ କାମକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିଥାନ୍ତି । ବିନା ସ୍ନାନରେ ମା’ଙ୍କ ମେଢ଼ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅସଲମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଫରିଦା ବେଗମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାମ କରି ଆସୁଛି । ସ୍ୱାମୀ ଡିଜାଇନ କରିବା ପରେ ସେ ବାକି କାମ କରନ୍ତି । ‘ଭେଲବେଟ କାଟିବାଠାରୁ ଅଠା ଲଗାଇ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି । ମା’ଙ୍କ କାମକୁ ପୂରା ନିଷ୍ଠାର ସହ କରେ । ବିନା ସ୍ନାନରେ ଏହି କାମ କରେନାହିଁ ।’
ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ରୌପ୍ୟନଗରୀ:
କେବଳ ଜରିମେଢ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଲସିଲ ପରିବାର ତାହା ନୁହେଁ ଅନେକ ପୂଜା କମିଟିରେ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । କେଉଁଠି କ୍ୟାସିଅର ତ କେଉଁଠି ସଭାପତି ପଦରେ ଆଉ କେଉଁଠି ସମ୍ପାଦକ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ।
କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହାବୁ ଦା କହିଛନ୍ତି, ‘ଦଶହରା ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଯାହାକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସହର କଟକରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ । ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ମା’ଙ୍କ ଖଡମା ଉପରେ ଚଢି ମା’ଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସହ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ପୂଜା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭୋଗ ଖାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦହି ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତୀ ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ଯାହାକି ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ।'
ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକ । ଭାଇଚାରା ପାଇଁ କଟକ ନାଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଏଠି ପୂଜାପର୍ବରେ ସଭିଏଁ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । କାହା ମନରେ ବିଦ୍ବେଷ ଭାବ ନଥାଏ । ଏଇ ଯେମିତି ଜରିମେଢ କାରିଗର କାହାଣୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Durga Puja: ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟପିଲାଣି ରୂପା ଦର; ମା'ଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ରହିବନି କମି, ତାରକସି ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ରେ ଚମକିବ ସିଲ୍ଭର୍ ସିଟି
ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା; ଭାଟିକାନ ସିଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ତୋରଣ, ମା' ପିନ୍ଧିବେ ରୂପା ମୁକୁଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ