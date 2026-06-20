ପାହାଳରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ୨ ଗିରଫ, ଜୁନ ୮ରେ ଝଗଡ଼ାରୁ ଶତ୍ରୁତା

ପାହାଳରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ୨ ଗିରଫ, ଜୁନ ୮ରେ ଝଗଡ଼ାରୁ ଶତ୍ରୁତା
ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାୟକ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରାକୁ ପାହାଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 20, 2026 at 11:14 PM IST
JAGA MURDER CASE PAHALA, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପାହାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁରରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା ଓରଫ ଜଗାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଜି (ଶନିବାର) ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାହାଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାୟକ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା । ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ବାଇକ, ମୋବାଇଲ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
'ମୋଟ୍ ୪ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଫେରାରଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଖୋଜା'
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମୋଟ୍ ୪ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି । ଫେରାର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଲୋକନାଥ ବାରିକଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା । ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକିନେଇ ଜଗାଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥଳରେ ଜଗାଙ୍କ ସହ ଥିବା କୁନୁ ଭୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟିଆଇ ପରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇବୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୁନୁ ପରେଡରେ ଚିହ୍ନିବେ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଧରାଯାଇଥିଲା । କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ କାବୁ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ରହସ୍ୟରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଦେଲେ କି କ୍ଲିନଚିଟ୍ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର