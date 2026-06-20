ETV Bharat / state

ପାହାଳରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ୨ ଗିରଫ, ଜୁନ ୮ରେ ଝଗଡ଼ାରୁ ଶତ୍ରୁତା

ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାୟକ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରାକୁ ପାହାଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

MURDER CASE IN WHICH A PERSON WAS INVITED TO DRINK ALCOHOL: 2 ARRESTED INCLUDING THE MAIN ACCUSED
ପାହାଳରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ୨ ଗିରଫ, ଜୁନ ୮ରେ ଝଗଡ଼ାରୁ ଶତ୍ରୁତା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 11:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

JAGA MURDER CASE PAHALA, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପାହାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁରରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା ଓରଫ ଜଗାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଜି (ଶନିବାର) ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାହାଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାୟକ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା । ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ବାଇକ, ମୋବାଇଲ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପାହାଳରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ୨ ଗିରଫ, ଜୁନ ୮ରେ ଝଗଡ଼ାରୁ ଶତ୍ରୁତା (ETV BHARAT ODISHA)

'ମୋଟ୍ ୪ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଫେରାରଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଖୋଜା'

ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମୋଟ୍ ୪ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି । ଫେରାର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଲୋକନାଥ ବାରିକଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା । ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକିନେଇ ଜଗାଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥଳରେ ଜଗାଙ୍କ ସହ ଥିବା କୁନୁ ଭୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟିଆଇ ପରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇବୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୁନୁ ପରେଡରେ ଚିହ୍ନିବେ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଧରାଯାଇଥିଲା । କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ କାବୁ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ପାହାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁରରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା ଓରଫ ଜଗାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଜି (ଶନିବାର) ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ।
ପାହାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁରରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା ଓରଫ ଜଗାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଜି (ଶନିବାର) ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଜୁନ ୮ରେ ଝଗଡ଼ାରୁ ଶତ୍ରୁତାଜୁନ ୮ରେ ଅନନ୍ତପୁରସ୍ଥିତ ମଦ ଦୋକାନରେ ହିଁ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଜଗାଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଆଦିତ୍ୟଜୁ ଜଗା ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଦିତ୍ୟ ମନରେ ଜଗା ପ୍ରତି ରାଗ ରହିଥିଲା । ଜୁନ ୧୬ ରାତିରେ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଜୁନ ୧୬ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୦ରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୁନୁ ଭୋଇ ସହ ଜଗା ଅନନ୍ତପୁରସ୍ଥିତ ଉକ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଆଦିତ୍ୟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । ଜଗାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ହିଁ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । କୁନୁ ବହୁ ସାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସବଳ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଗାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଜଗା ସହ ଆଦିତ୍ୟ ହସଖୁସିରେ କଥା ହେବା ସହ ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେହି ରାତିରେ ନିକଟସ୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଜଗା, କୁନୁ, ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ମିଶି ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଭିଡିଓ କଲ କରିଥିଲା । ଜୁନ ୮ରେ ଝଗଡ଼ା କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଗା କି ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା । ଏପରିକି କୁନୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପଚାରିଥିଲା । ତେବେ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କେବଳ ଜଗାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ।
ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାହାଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାହାଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ବିୟର ବୋତଲରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କରିଥିଲେ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଜଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଦିତ୍ୟ ବିଅର ବୋତଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ଜଗାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କବଳରୁ ଜଗାଙ୍କୁ କୁନୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ । ଜୁନ ୧୭ (ବୁଧବାର) ସକାଳ ସମୟରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା ।ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା; ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ଅଟକ

ହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ବିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ରହସ୍ୟରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଦେଲେ କି କ୍ଲିନଚିଟ୍ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

JAGA MURDER CASE
PAHALA POLICE STATION
BHUBANESWAR YOUTH MURDERED
ଭୁବନେଶ୍ବର ପାହାଳ ଯୁବକ ହତ୍ୟା
PAHALA JAGA MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.