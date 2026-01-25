ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ୨୦୨୬; ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭରେ ମନ ଜିଣିବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ୨୦୨୬ । ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ମହାକୁମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ତିନିଦିନିଆ ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ୨୫ ତାରିଖରେ ଉଦଯାପିତ ହେବ ଏହି ଉତ୍ସବ ।
ପ୍ରତ୍ୟହ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ ଚିତାକର୍ଷକ ଭାବେ ପଦର୍ଶିତ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ଧରାବରାହ କେତେ ପରିଚିତ ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବ ଏହି ମହୋତ୍ସବ । ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସର ସେହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିବ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭରେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ।
ସେପଟେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହିତ ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଆଦୃତି ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଆ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସଂସ୍କୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଲଟିଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ ବିଭବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ସହିତ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଆଦୃତି ବଢୁଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଓଡ଼ିଆ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ସଂସ୍କୃତି ସଚିବ ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ, ଦେବ ପ୍ରସାଦ ଦାଶ, ସଂଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ଡ଼ଃ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
