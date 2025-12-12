ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଆଉ ରହିବନି ଜଳସଙ୍କଟ
ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ଜଳସେଚିତ ଓ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ସଠିକ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ।
Published : December 12, 2025 at 6:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅର୍ଣ୍ଣଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯୋଜନା । ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା, ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଚାର୍ଜରେ ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ଜଳକ୍ଳିଷ୍ଟ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକରେ ଖରିଫ ଜଳସେଚନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡିବନ୍ଧ ଯୋଜନା 3 ।"
୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ MATY -3.0
ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା MATY -3.0" କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରୁ ଅନୁମାନିକ ପ୍ରାୟ ୨୭୩୮କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ଠାରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି-
- ଓଡ଼ିଶାରେ ୩,୩୧୩ ନୂତନ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ୩,୫୨୯ ବିଦ୍ୟମାନ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରିବା
- ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରସ୍-ବନ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଛି, ସେଠାରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା
- ରବି ଏବଂ ଖରିଫ ଉଭୟ ଋତୁରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
- ଜଳ ଉଠାଣ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସ୍ଥିରୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି
- ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରର ପୁନଃଭରଣ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା।
- ସଟର ବଦଳାଇବା, କୁଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମଗୁଡ଼ିକର ଗଠନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା।
- ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ, ପ୍ରବାହ ଜଳସେଚନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମର ସଂଶୋଧନ କରିବ।
କଣ ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡିବନ୍ଧ ଯୋଜନା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା ୫ ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଏଥିରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରୁ କୋଡାଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ୨,୭୩୮.୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରିଛି ।
ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ କେତେ ମିଳିବ ସୁଫଳ
- ନୂତନ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୫୭,୫୨୫ ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି
- ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମର ଉନ୍ନତୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ୪୧,୭୧୩ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା
- ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଜମିକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା
- ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।
- ଜଳ ବ୍ୟବହାରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡିିବନ୍ଧ ଯୋଜନା (MATY) ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ନଦୀ ପାର ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ରସ-ବଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନୂତନ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଡ୍ୟାମଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ୫୭,୫୨୫ ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ୪,୧୭୧୩ ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୧୮୧ଟି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଯାହା ଜଳସେଚନ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ତାସହ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବୃହତ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ।
- ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ-ମହାନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
- ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ -ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଡ୍ୟାମ୍।
- ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍-ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେଲ ଥିବା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଡ୍ୟାମ୍
- ଅପର କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ -କୋଲାବ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଡ୍ୟାମ୍।
ଏହି ଡ୍ୟାମଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
