ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପାଳିତ ହେଲା ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ; ବିଶ୍ବ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ
ଆଜି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ । ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ବିରାଟ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : August 26, 2026 at 6:22 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆଜି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ବା ପବିତ୍ର 'ଇଦ୍ ମିଲାଦ୍ ଉନ୍ ନବି' । ଆଜିର ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭାଇମାନେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି-ସଦ୍ଭାବନା ଶୋଭା ଯାତ୍ରା ଓ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ମଧ୍ୟ 'ଇଦ୍ ମିଲାଦ୍ ଉନ୍ ନବି' ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭା ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।ଏହାକୁ ଇଦ୍ ପର୍ବଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ । ସହରର ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ୍ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ସୁନ୍ନି ସଦର ମସଜିଦ ଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନ ନବୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଚନ ଏବଂ ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁନ୍ନି ସଦର ମସଜିଦ ଇମାମ ଶୟଦ ମୌଲାନା ମସୁଦ ରାଜା କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଆମର ଧର୍ମ ଗୁରୁ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ଅଟେ । ଆମେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଅତି ହସ୍ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାଉ । ସାରା ବିଶ୍ବ ତଥା ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ବେଶ୍ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି । ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଅବଦୁଲ୍ ମୁଜିବ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଇଦ୍ ମିଲା ଦୁନ ନବୀ ଯାହା ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅଟେ । ଏହା ଇଦ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଟେ ।ମହମ୍ମଦ ଆମକୁ ରୋଜା, ଇଦ୍, ରମଜାନ ଏସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅବସରରେ ସେ ଦେଇଥିବା ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ବାଣ୍ଟିଛୁ ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନଭେମ୍ବର 24ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା; ଉପର ଓ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମହାକୁମ୍ଭ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର