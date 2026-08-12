ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା 4 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ମଗର କୁମ୍ଭୀର, ଉଦ୍ଧାର କଲା ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ
କୁମ୍ଭୀରଟି ପ୍ରାୟ ୪ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରଟି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୋଖରୀରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ।
Published : August 12, 2026 at 8:00 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ମଗର କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗତ 10 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମେଳା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ MV-104 ଗ୍ରାମକୁ ଏହି ମଗର କୁମ୍ଭୀର ଆସି ଲୁଚି ରହିଥିଲା । କୁମ୍ଭୀରଟି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ରହିଥିଲା । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଆଜି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
କୋରୁକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚିତ୍ତାପାରି-୩ ପଞ୍ଚାୟତର ଏମ୍ ଭି104 ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କୁମ୍ଭୀରଟି ପ୍ରାୟ ୪ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖୁଥିବା କହିଥିଲେ । ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆର.ଆର.ଟି (RRT) ଏବଂ ବାଲିମେଳା ରେଞ୍ଜର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା । କୁମ୍ଭୀରର ତୁରନ୍ତ ସନ୍ଧାନ କରିବା ସହ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହିତ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ମାଲକାନଗିରି ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଲକାନଗିରି ଡି.ଏଫ.ଓ (DFO), ଏ.ସି.ଏଫ (ACF) ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଦାରଖ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଆର.ଆର.ଟି ଟିମ୍ ତିନି ଦିନ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ । ହେଲେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । ତଥାପି କଡା ନଜର ରଖିଥିଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ।
ମାଲକାନଗିରି ଡିଏଫଓ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ନିଜେ ଏସିଏଫ୍ । ଶେଷରେ ଆଜି ଧରାପଡ଼ିଲା ହଂସ ଖିଆ ୪ଫୁଟିଆ କୁମ୍ଭୀର। ଆଜି ଏହି ପୋଖରୀରେ ଜାଲ ପକାଇ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାକୁ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । କୁମ୍ଭୀର ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଆଶ୍ବସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିିରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା; ଭଲ ଫସଲ ଆଶାରେ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗି ହେଲା ଚିତଉ ପିଠା - CHITALAGI AMAVASYA
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ - AAM GANJAM SWACHH GANJAM