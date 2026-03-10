ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ସମ୍ମିଳନୀ: ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଅର୍ଥନୀତି ସଶକ୍ତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆଗେଇବ: ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ
ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ପାରିବ । ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ।
Published : March 10, 2026 at 8:32 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଓଡିଶାର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ପାଇଁ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ପାରିବ । ଯୁବପୀଢିଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ । ଓ-ହବ୍ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ:
ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ୧୨ ଜଣ ଯୁବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସହାୟତା ବାବଦରେ ଡିରାକାଇ, ଇଗଲ୍ ଏଆଇ, ଜୟଦେବ ନାଚୁରାଲ୍ ଫୁଡ୍ସ୍, ଇକୋ ସାଥ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରେଟ୍ରୋଡ୍, ସେରଲକ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ସହାୟତା ବାବଦରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନେକ୍ସଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍, ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଇ-ଲର୍ନିଂ, ଏନସି ସ୍କୋୟାର୍ ଏଡ୍ ଟେକ୍, ରେଟ୍ରିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ସ, ଡିଏମ୍ଏନ୍ ଏଡଟେକ୍ ଏବଂ ଟିଡିବି ରୁଟଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
'ଯୁବଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ'
ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଉଦଭାବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ବୋଲି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯୁବଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ । ସେମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବେ, ତେବେ ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପରିଣତ ହେବ ।" ନୂତନ ଭାବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କୁ ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥରାଶି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ 5000ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 2600ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ମେଣ୍ଟରସିପ୍, ବିପଣନ, ନେଟୱର୍କିଂ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
