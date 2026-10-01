‘ଓଡ଼ିଶା ସେବା ପ୍ରଥମ ନବସୃଜନ ଆହ୍ୱାନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁଯୋଗ

‘ଓଡ଼ିଶା ସେବା ପ୍ରଥମ ନବସୃଜନ ଆହ୍ୱାନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁଯୋଗ
ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 1, 2026 at 1:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା । ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନବସୃଜନ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିବା ଦ୍ବାରା ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ‘ଓଡ଼ିଶା ସେବା ପ୍ରଥମ ନବସୃଜନ ଆହ୍ୱାନ’ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ‘ଓ-ହବ୍’ରେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।
କେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ?
ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋଟ ୨୧ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରହିଛି । ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନବସୃଜନର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜା ଯାଉଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ସହିତ ITI ଏବଂ ପଲିଟେକନିକ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ MSME ଉଦ୍ୟୋଗୀ, କୁଶଳୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁଶଳୀ ଯୁବପିଢ଼ି, କାରିଗର ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କୃଷକ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଙ୍ଗଠନ, NCC, NSS, NYKS ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।
୧ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ତେଣୁ, ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିନବ ତଥା ସୃଜନଶୀଳ ଉପାୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟରେ https://osfic.startupodisha.org/register ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ନବସୃଜନକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ନବସୃଜନକାରୀଙ୍କ ଅଭିନବ ଆଇଡିଆକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ । ୧୦୦ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଇଡିଆ ଓ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପକୁ ଇନକ୍ୟୁବେସନ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫିନାଲେରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସହ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ନବସୃଜନକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଓଏସଏଫଆଇସି (OSFIC) ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଆସୋଚାମ ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ରଣୀ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଅକ୍ୟୁରେଟ, ନିଷ୍ଟ, ସିପେଟ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (MSME) ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି । ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ‘ଓଡ଼ିଶା ସେବା ପ୍ରଥମ ନବସୃଜନ ଆହ୍ୱାନ’ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ । ଆଶାୟୀ ନବସୃଜନକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନିଜର ଅଭିନବ ଆଇଡିଆକୁ ନୂତନ ଆକାର ଦେଇ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ।’’
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘‘ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ନବସୃଜନକୁ ‘ସେବା’ର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ନବସୃଜନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ ।’’
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ନବସୃଜନ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀରେ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଏହା ଗାଁ ଗହଳିରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଚାଷୀ ଭାଇଭଉଣୀ, ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଏକ ନୂଆ ବିଚାର ରୂପ ପାଇପାରେ ।’’
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ‘ଓଡ଼ିଶା ସେବା ପ୍ରଥମ ନବସୃଜନ ଆହ୍ୱାନ’ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର