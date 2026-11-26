ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚିନ୍ତା; କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ.ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ଏନେଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଞ୍ଜରାପୁଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି ।
Published : November 26, 2026 at 2:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତ ଛୁଟି ଓ ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ.ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଞ୍ଜରାପୁ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ବିମାନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସସ୍ମିତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସସ୍ମିତଙ୍କ ଚିଠି:
କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଞ୍ଜରାପୁ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ସସ୍ମିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି,"ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା ଏବଂ ପୁଣେ ଭଳି ସହରକୁ ବିମାନ ଭଡ଼ାରେ ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଓ ଶୀତ ଛୁଟି ସମୟରେ ଏହି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିବାର ଓ ପେସାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଦିଲ୍ଲୀ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରନ୍ତା ବିମାନ ଭଡ଼ା ଫେବୃଆରୀରେ ହାରାହାରି ୧୪,୦୩୨ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହା ୧୯,୨୯୪ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୩୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଜୁଲାଇରେ ଟ୍ରିପ୍ ଡଟ୍ କମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଦିଲ୍ଲୀ ଭଡ଼ା ୧୭,୬୨୨ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହା ୨୪,୨୩୬ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ବିମାନ ଭଡ଼ା ୪,୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୬,୨୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଘରୋଇ ବିମାନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୫ରେ ୨୯ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୬ରେ ଏହା ୧୯କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସାଂସଦ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୫୧.୧ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ।"
ଲୋକସଭାରେ ଉଠିଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ ୧୦୦ଟି ସେକ୍ଟରରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧,୭୫୦ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବିମାନ ଭଡ଼ାରେ କିଛିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଶୀତ ଛୁଟି ଓ ନୂଆବର୍ଷ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଡ଼ା ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସସ୍ମିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର