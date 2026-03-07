ଦୁବାଇରେ ଫସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ୨୪ ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ୮ଟି ପରିବାରର ୨୪ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ।
Published : March 7, 2026 at 11:29 AM IST
Berhampur Residents Stranded in Dubai ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର 8ଟି ପରିବାରର 24 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ଦୁବାଇରେ ଫସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ୨୪ ବ୍ୟକ୍ତି:
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ୨୫ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୮ଟି ପରିବାରର ୨୪ ଜଣ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଭାରତ ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ (Airspace) ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ବୁର୍ ଦୁବାଇର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ହୋଟେଲରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି:
ଏନେଇ ଜଣାପଡିଥିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦୁବାଇରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ୨୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସାଂସଦ ଡଃ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 8 ପରିବାର 24 ଜଣ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇ, ୟୁଏଇରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସେଠାରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ରିପୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଭୟକୁ ତୀବ୍ର କରୁଛି ।"
ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ:
ବହୁସ୍ତରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଥିବା ସେହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାଂସଦ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାଂସଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନିଟରିଂ ଡେସ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, "ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ । ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅବନତି ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ମୁଁ ବିଦେଶରେ ଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଦୁବାଇରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଡା. ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ 2 ପୁତୁରା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର; ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ କାକା
ଦୁବାଇରେ ଫସିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତ ଫେରିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ: ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଖେଳିବା ସ୍ୱପ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର