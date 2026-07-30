ମାଗଣା ରାସନ୍ରେ ଏବେ 'ଚଏସ୍'ର ଦାବି; ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଉଳ ସହ କେବେ ମିିଳିବ ଗହମ ?
ଓଡ଼ିଶାରେ ୩ କୋଟି ୨୧ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : July 30, 2026 at 1:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୮୦ କୋଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ୩ କୋଟି ୨୧ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଚାଉଳ ସହ ଗହମର ବିକଳ୍ପ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ମିଳିବ?
ଓଡ଼ିଶାରେ ୩ କୋଟି ୨୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨.୨୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସବସିଡି ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ୩ କୋଟି ୨୧ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବରାଦ କରାଯାଉଛି।
ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ର, ତାମିଲନାଡୁରେ ବି ମିଳୁଛି କେବଳ ଚାଉଳ
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚାଉଳ ନଚେତ ଗହମ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ପାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି ? ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନର ନୀତି ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ, ଉପଲବ୍ଧତା ଓ କେନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗହମ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ଉଭୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ପରି ଚାଉଳ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି।
ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ମଧୁମେହ ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଉଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗହମ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଗଲେ ତାହା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।
"ଆମେ ମାସକୁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ୫ କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ। ଘରେ ଚାରିଜଣ ଥିବାରୁ ୨୦ କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ମହେଶ୍ୱର ପରିଡା । ସେହିପରି ,ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ୩୪ ନଂ ୱାର୍ଡ ର ହିତାଧିକାରୀ ମମତା ରାୟ କହନ୍ତି, "ଆମେ ୨୦୨୦ ଠାରୁ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ। ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଚିନି, କିରୋସିନି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ଗହମ ମିଳିଲେ ଆମ ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୁବିଧା ହେବ।"
ମାଗଣା ରାସନ୍ରେ ଚଏସ୍-ଏକ ନୀତିଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ
ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୀତିଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ "ପସନ୍ଦର ଅଧିକାର"କୁ ନେଇ ନୂଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୋଷଣ ଓ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆଗାମୀ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାଗଣା ରାସନ୍ ଯୋଜନା ଆଜି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଉଳ ସହ ଗହମର ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଟୀକାକରଣ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି