ଅନୁଗୋଳରେ ପ୍ରଥମ ଜଙ୍ଗଲ ସୂର୍ଯ୍ୟବନ ଇକୋ ରିସର୍ଟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ 'ଓପନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ' ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଉଠିବ। ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : November 12, 2026 at 2:14 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡିବାକୁ ଯାଉଛି ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣିଖାଦାନର ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୋଳ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗୁରୁଧି ଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବନ ଇକୋ ରିସର୍ଟ । ଆଜି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଜଙ୍ଗଲ କୋଳରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଇକୋ-ରିସର୍ଟ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର 'ଓପନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ' ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଅନୁଗୋଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବନ ଇକୋ ରିସର୍ଟ
ଅନୁଗୋଳ ମାଟି କେବଳ ଶିଳ୍ପ, କୋଇଲା କିମ୍ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ଭୂମି । ଏହି ମାଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଇକୋ-ରିସର୍ଟ ହେବ। ଏଠାରେ କେବଳ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଲାଭ କ୍ଷତି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ 'ଓପନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ' ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଉଠିବ। ଯେଉଁଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ୨ରୁ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିମ ନେଇ ଦେଶ ଓ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଏପରିକି ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରି ଏଠାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆତିଥେୟତାର ସେବା ଯୋଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ସଫଳ ହେବ । ଟିକରପଡ଼ା ରାସ୍ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମହାନଦୀ ସଭ୍ୟତାର ଐତିହାସିକ ଗୌରବ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ହବ୍ ଭାବେ ପରିଣତ କରାଯିବ’’ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି, ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପାଲଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଅରାଜକତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ମାନସିକତାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ସାଂସଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନୁଗୋଳର ବଣମଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ: 30 ବର୍ଷରେ ଲେଖିଲେଣି 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନାଟକ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି ମଞ୍ଚ ମିଳୁନି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ