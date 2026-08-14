ଢେଙ୍କାନାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ; କହିଲେ, ଏବେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି
ଢେଙ୍କାନାଳ ମନ୍ଦାରଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାଜି ରାଉତ ସେତୁ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ୫କିଲୋମିଟର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ସହିଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : August 14, 2026 at 8:11 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସହିଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ନୀଳକଣ୍ଠପୁରରେ ସହିଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଭୁବନର ନୀଳକଣ୍ଠପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟାଙ୍ଗି ଶୋରିଶିଆପଦା ରାସ୍ତା ଦେଇ କାର ଯୋଗେ ଯିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଦେଓଗାଁ, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର , ଗଂନ୍ଦିଆ , ମନ୍ଦାର ଓ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମନ୍ଦାରଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାଜି ରାଉତ ସେତୁ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ୫କିଲୋମିଟର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର।
ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ସହିଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ସହିଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସହିଦ ମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଆୟୋଜିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତେକ ଭରତୀୟଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ।
ଆଜିର ଦେଶ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକାକୁ ପାଳନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, 'ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଓ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରା ଯାଇଛି । ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଭାରତ ପାଳନ କରିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ । ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକାକୁ ପାଳନ କରୁଛି । ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ପବିତ୍ର ମାଟି ସହିଦଙ୍କ ବଳିଦାନର ମାଟି । ଏଠାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେବା ପ୍ରତେକ ମହିୟସୀ ଓ ସହିଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।'
ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ଆମ ପୂର୍ଵସୂରୀମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ଦେଶର ଜାତୀୟ ଏକତା, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।'
ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକଟ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ, 'ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୫ତାରିଖ ସହିଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକଟ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲେ ସହିଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।'
ପରେ ଭୁବନରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ବାଟମାଳପୁରାଠାରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡା ବ୍ଲକର ସାଇଁବିରି ଠାରେ ବିମଳ ମିଶ୍ର ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାରର ଶୁଭଉଦ୍ଘାଟନ କରିବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । '
ଧର୍ମେଦ୍ର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆହତା, ଅନୁଗୁଳ,ଜରପଡା ଓ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ, ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡ: ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି, ପୋଲିସର ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେଡ୍ ରିହଲସଲ, ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା