ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୀରା: ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନେଇ ସାଇକେଲ୍‌ରେ ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନତା

ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ସମୀରା ଖାନ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

Mountaineer cyclist Sameera Khan Cycling Campaign Across India To Promotes Girl Empowerment
ସମୀରା ଖାନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ବର: ସାମାଜିକ ସୀମା ବାହାରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପର୍ବତାରୋହୀ ସମୀରା ଖାନ ସାଇକେଲରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସ୍କୁଲ, କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । 10ଟିରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରି ଏବେ ସେ ଓଡିଶାରେ ପହଁଚିଛନ୍ତି ।

ସମୀରା ଖାନ (ETV Bharat)

ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ:

ସମୀରା ଖାନ ଏକାକୀ ସାଇକେଲ୍‌ରେ ସାରା ଭାରତ ବୁଲି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଏବେ ଏକ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ନେପାଳ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସମୀରାଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ସେମାନେ କେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ସମାଜରେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ ସେନେଇ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ।

Mountaineer cyclist Sameera Khan Cycling Campaign Across India To Promotes Girl Empowerment
ସମୀରା ଖାନ (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୀରା:

ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବିଶେଷକରି 7ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପହଞ୍ଚି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ସେ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ସମୀରା ଖାନ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାବଦରେ ଇମେଲ କରିଥିଲି । ଏବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର HPV ଟୀକାକରଣ ଉପରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ । 14ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭିକାଲ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ନିବାରଣ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଟିକା । ଏହା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ।"

Mountaineer cyclist Sameera Khan Cycling Campaign Across India To Promotes Girl Empowerment
ସମୀରା ଖାନ (ETV Bharat)

ତେବେ ସମୀରା ପ୍ରଥମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଦେଇ ବାଲେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସାରା ଓଡିଶା ବୁଲିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ । ସେଠାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯିବା ପରେ ନିଜ ଘର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁରକୁ ଫେରିବେ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସାଇକେଲରେ ୫୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ କିଲୋମିଟର ବୁଲି ସାରିଲେଣି । ମୋଟ ୭୦୦୦ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ୧୦ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟର ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ସେ ସଚେତନତା କରିସାରିଲେଣି । ସଚେତନତା କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସାଇକେଲରେ ବୁଲିଛନ୍ତି 37 ଦେଶ, ଭାରତର ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ; ଦେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା

2 ଭାଇଙ୍କ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା, 9 ମାସରେ ଦର୍ଶନ କଲେ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଓ 4 ଧାମ

Mountaineer cyclist Sameera Khan Cycling Campaign Across India To Promotes Girl Empowerment
ସମୀରା ଖାନ (ETV Bharat)

ସମୀରା ଖାନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଭେରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଆଦାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଇକେଲ ନେଇ ବାହାରିଥିଲି ସତ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଫଣ୍ଡ ଆଦାୟ ବଦଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି । ସେଇଥିପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ମୋର ଏଭେରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା, ଯଦି ପ୍ରତି ମହିଳା ଜଣେ ଜଣେ ଏଭେରେଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବେ ତେବେ ଦେଶ ନିହାତି ବଦଳିବ । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

GIRLS EMPOWERMENT CAMPAIGN
ANDHRA PRADESH SAMEERA KHAN
GIRL CHILD EMPOWERMENT INDIA
WORLD CYCLIST SAMEERA IN BALASORE
SAMEERA KHAN BICYCLE CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.