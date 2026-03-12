ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୀରା: ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନେଇ ସାଇକେଲ୍ରେ ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନତା
ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ ସମୀରା ଖାନ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
Published : March 12, 2026 at 8:52 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ବର: ସାମାଜିକ ସୀମା ବାହାରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପର୍ବତାରୋହୀ ସମୀରା ଖାନ ସାଇକେଲରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସ୍କୁଲ, କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । 10ଟିରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରି ଏବେ ସେ ଓଡିଶାରେ ପହଁଚିଛନ୍ତି ।
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ:
ସମୀରା ଖାନ ଏକାକୀ ସାଇକେଲ୍ରେ ସାରା ଭାରତ ବୁଲି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଏବେ ଏକ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ନେପାଳ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସମୀରାଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ସେମାନେ କେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ସମାଜରେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ ସେନେଇ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୀରା:
ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବିଶେଷକରି 7ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପହଞ୍ଚି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ସେ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ସମୀରା ଖାନ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାବଦରେ ଇମେଲ କରିଥିଲି । ଏବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର HPV ଟୀକାକରଣ ଉପରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ । 14ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭିକାଲ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ନିବାରଣ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଟିକା । ଏହା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ।"
ତେବେ ସମୀରା ପ୍ରଥମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଦେଇ ବାଲେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସାରା ଓଡିଶା ବୁଲିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ । ସେଠାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯିବା ପରେ ନିଜ ଘର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁରକୁ ଫେରିବେ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସାଇକେଲରେ ୫୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ କିଲୋମିଟର ବୁଲି ସାରିଲେଣି । ମୋଟ ୭୦୦୦ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ୧୦ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟର ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ସେ ସଚେତନତା କରିସାରିଲେଣି । ସଚେତନତା କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ।
ସମୀରା ଖାନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଭେରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଆଦାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଇକେଲ ନେଇ ବାହାରିଥିଲି ସତ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଫଣ୍ଡ ଆଦାୟ ବଦଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି । ସେଇଥିପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ମୋର ଏଭେରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା, ଯଦି ପ୍ରତି ମହିଳା ଜଣେ ଜଣେ ଏଭେରେଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବେ ତେବେ ଦେଶ ନିହାତି ବଦଳିବ । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ।"
