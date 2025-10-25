ଇସ୍ରୋ-ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗତିଶୀଳତାର ହେବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ
ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଲୁଣିଆ ଜମି ଓ ସମୁଦ୍ର ଘାସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଇସ୍ରୋର ଏନଆରଏସସି ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।
Published : October 25, 2025 at 11:39 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଲୁଣିଆ ଜମି ଓ ସମୁଦ୍ର ଘାସର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ଇସ୍ରୋ), ଏହାର ନ୍ୟାସନାଲ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟର (NRSC) ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।
ଇସ୍ରୋ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବୁଝମଣା:
ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ ଭୌତିକ ଏବଂ ଜୈବଭୌମିକ ରାସାୟନିକ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମେତ କୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗତିଶୀଳତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପାଇଲଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ଦରବନ ଡେଲ୍ଟାରୁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗତିଶୀଳତାର ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ । ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ଇସ୍ରୋର ଡକ୍ଟର ଏସ.କେ. ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ (ଏନଆରଏସସିର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ) ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଫେସର ପି. ଦିନାକର (ଡିନ୍-ପ୍ରାୟୋଜିତ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପରାମର୍ଶଦାତା) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ।
ସମୁଦ୍ର ଘାସ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ ଆଇଆଇଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର:
ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଘାସ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଚିଲିକାରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଘାସ ଏବଂ ଲୁଣିଆ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ହେଉଛି ନୀଳ କାର୍ବନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ । ଏହା ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାଛ ଚାଷକୁ ବଢାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଭାରତର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ।
ଭାରତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା (ECRICC ) ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ୮୫ ହେକ୍ଟର ସମୁଦ୍ର ଘାସ ଏବଂ ୫୦୦ ହେକ୍ଟର ଲୁଣିଆ ଜମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତଥା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଆଯାଉଛି । ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସକୁ କିଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ରଖାଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏନେଇ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
OPHWC ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି; ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୦୦ କୋଟି କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଭାରତୀୟ ସେନା ଏସଡିଡି ମଧ୍ୟରେ ଏମଓୟୁ; ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ କରିବ ଅଧିକ ମଜବୁତ
ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଗଠନ:
ସମୁଦ୍ର ଘାସ ଏବଂ ଲୁଣିଆ ମାର୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥା ଆଇଆଇଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଓ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (TAC) ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର