IIMC ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ IIM ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା
ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
Published : December 3, 2025 at 4:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ସହଯୋଗ, ଅନୁଶାସନମୂଳକ ଗବେଷଣା ଓ ପେଶାଦାର କ୍ଷମତାବୃଦ୍ଧିକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ (IIMC) ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (IIM) ସମ୍ବଲପୁର ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। IIM ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ଏହି MoU ଦୁଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
MoUରେ IIM ସମ୍ବଲପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ମହାଦେବ ଜୈସ୍ୱାଲ ଓ IIMC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମଧୁ ଏଲ୍ ନାଗ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ IIMC ଢେଙ୍କାନାଳର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (Regional Director) ପ୍ରଫେସର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷକ-ଛାତ୍ର ବିନିମୟ, ସଂଯୁକ୍ତ ସେମିନାର, ସମ୍ମିଳନୀ, କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ୱର୍କଶପ୍ ଏବଂ ମିଡିଆ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଟ୍ରୋପ୍ରିନିଅରସିପ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ମଜବୁତ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଫେସର ମହାଦେବ ଜୈସ୍ୱାଲ କହିଥିଲେ, “IIM ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଶାସନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ innovation ରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। IIMC ସହ ଏହି ସହଭାଗିତା ଦୁଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିନିମୟକୁ ଆଗକୁ ନେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ପେଶାଦାର ତିଆରିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।”
IIMC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମଧୁ ଏଲ୍ ନାଗ କହିଥିଲେ ଯେ, “ସଂଯୋଗ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧନର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏକାଠି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଗବେଷଣା, leadership development ଓ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଏହି ଭାଗୀଦାରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୂରଗାମୀ ପରିଣାମ ଦେଖାଇବ।”
IIMC କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ମିଡିଆ ପରିବେଶରେ ଅନୁଶାସନମୂଳକ ସହଭାଗିତା ମଡେଲ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବ। IIM ଓ IIMC ମଧ୍ୟରେ MoU ଦେଶର ଏକ ମଡେଲ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ।”
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏହି ସହଯୋଗ ବା ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଗୁଣବତ୍ତା, ଗବେଷଣା ଓ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
IIM ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବନ୍ଧନ (management) ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ IIMC ଢେଙ୍କାନାଳ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ (Communication) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ।
