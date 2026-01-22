ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିଶୁ-ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ; ବିଏମସି ଓ ୟୁନିସେଫ ମଧ୍ୟରେ MoU ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିଶୁ-ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଏମସି ଏବଂ ୟୁନିସେଫ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୧୬ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିଶୁ-ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ; ବିଏମସି ଓ ୟୁନିସେଫ ମଧ୍ୟରେ MoU ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିଶୁ-ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ; ବିଏମସି ଓ ୟୁନିସେଫ ମଧ୍ୟରେ MoU ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 22, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିଶୁ-ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଏମସି ଏବଂ ୟୁନିସେଫ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ବା MoU ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତିନିଟି ଜୋନରେ ୧୬ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ପାର୍କ ନୁହେଁ; ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଖପାଖର ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ପୁନଃକଳ୍ପନା କରି, ପ୍ରତିଦିନର ରାସ୍ତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଘର ଭଳି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୧୬ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ।
ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୧୬ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଭୁବନେଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶକୁ ଶିଶୁ ସୁଲଭ କରି ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ବିଏମସି ଏବଂ ୟୁନିସେଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (BMC) ଏବଂ ୟୁନିସେଫ ଓଡ଼ିଶା ବୁଧବାର ବିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ସହ କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ୟୁନିସେଫ୍ ର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାଶ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି ।

ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ସହ କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ୟୁନିସେଫ୍ ର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାଶ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି ।
ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ସହ କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ୟୁନିସେଫ୍ ର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାଶ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)



ସହରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଗୁଡିକରେ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଉପକରଣ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିହେବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବିଏମସି ଏବଂ ୟୁନିସେଫ । ସହରର ବିବିଧ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିପରି ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନଲାଖି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯାହା ନିରାପଦ ହୋଇ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁଙ୍କ ସାମାଜିକ ଭାବ ବିନିମୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର । "ଆମ ଶିଶୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ । ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆମ ସହରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଗଢ଼ିବ, ଆମର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ”, ବୋଲି କହିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେବାପାଇଁ ମେୟର ଜନସାଧରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି ।

ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ସହ କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ୟୁନିସେଫ୍ ର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାଶ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି ।
ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ସହ କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ୟୁନିସେଫ୍ ର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାଶ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)


ସେହିପରି ଶିଶୁ-ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏକ ନିରାପଦ, ସାମୁହିକ ଶିଶୁ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଖେଳିପାରିବେ, ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ସତେଜ ହୋଇପାରିବେ । ଏହା କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଶିଶୁର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିକାଶକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଆମ ସହରର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ, ବାସ ଉପଯୋଗୀତା ଏବଂ ବିକାଶର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଏହିଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ସହାୟକ ହେବ । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 16ଟି ସ୍ଥାନ ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର । ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣକୁ ଜୋରଦାର କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜନ ସହଯୋଗ ପାଇଛୁ । ପରିବେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୧୬ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ।
ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୧୬ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । (ETV BHARAT ODISHA)


ସହରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ-ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି, ୟୁନିସେଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଖେଳ ଓ ଖେଳିବା ଏକ ବିଳାସ ନୁହେଁ - ଏହା ଏକ ଶିଶୁ ଅଧିକାର । ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ, କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ , ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ବଢ଼ନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାକୁ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନିଜର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ୟୁନିସେଫ୍ ଏପରି ଏକ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ସହର ଗଠନ କରିବାରେ ବିଏମସିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ।"


ଏହି ସହଭାଗୀତା ଅଧୀନରେ, ୟୁନିସେଫ୍ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ NIT ରାଉରକେଲାର ଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ବି ଏମ୍ ସି ସହିତ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, SPACES ହେଉଛି UN-Habitat, UNICEF ଏବଂ WHO ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଯାହା ସରକାର, ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାକାରୀ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଶିଶୁ-ଅନୁକୂଳ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏମ୍ ସି ଏବଂ ୟୁନିସେଫ ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନେଇ କଠୋର ବିଏମସି; SOP ନମାନିଲେ ରଦ୍ଦହେବ ଯାତ୍ରା କମିଟିର NOC

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଚିନ୍ତାରେ ବିଏମସି: ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଏମଓୟୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BMC AND UNICEF MOU
MOU FOR CHILD DEVELOPMENT
ବିଏମସି ୟୁନିସେଫ ମଧ୍ୟରେ MOU
BMC AND UNICEF MOU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.