ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ BMC ଆରମ୍ଭ କଲା PET ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଲାଗିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ BMC ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କୋକା-କୋଲା ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ ଏକ PET ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 12, 2026 at 9:00 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ସହର ସହ ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି PET (Polyethylene Terephthalate ) ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ । ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ କୋକା-କୋଲା ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ପରିବେଶଗତ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (BMC) ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କୋକା-କୋଲା ବେଭେରେଜେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ PET ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ୟବହୃତ PET (ପଲିଥିନ୍ ଟେରେଫଥାଲେଟ୍) ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
କେବଳ ସଫେଇ ନୁହେଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇ ପୁନଃଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତେଣୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମ ପାଇଁ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତି ହୁଏ ସେନେଇ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଇଟିଇଆର, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଜାଗମରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଦୋକାନୀମାନେ ବ୍ୟବହୃତ PET ବୋତଲକୁ ସେହି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗାଡ଼ି ଆସି ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରିସାଇକେଲିଂ ପାଇଁ ନେଇଯିବ । ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ । ଏହାସହ ଏହି ଅଭିଯାନ BMCକୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ବ ଦେବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
Bhubaneswar Municipal Corporation entered into an MoU with Hindustan Coca-Cola for collection and awareness about used PET bottles.— BMC (@bmcbbsr) June 11, 2026
The initiative is not only an income generation source for BMC, but it will also help generate public awareness about PET uses and plastic… pic.twitter.com/dzHA38wjNe
BMC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ BMC ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ PET ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କୋକା-କୋଲା BMC ପାଇଁ ବଜାର ଦରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ, ପରିବହନ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ବ ନେବ । ଏହା ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ବିକ୍ରେତା, ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଅପଚୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିବ ।"
ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ, 2016 ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସଂଗ୍ରହ, ସଜାଡ଼ିବା, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ନଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ, BMC ପ୍ରତିଦିନ ଘରକୁ ଘର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସୁଛି । ସଂଗ୍ରହ ଯାନରେ ପୃଥକ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ସଂଗୃହିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ MRF କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପଠାଯାଏ । ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ, 2016 ଧାରା 9 ଅନୁଯାୟୀ, "ବୃହତ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ" ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ନିୟମର ଆହୁରି ସଂଶୋଧନର ଅଂଶ ଭାବରେ, ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ କୋକା-କୋଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହରରୁ PET ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ଏହି PET ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ୟବହୃତ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ PET ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ।
PET ବୋତଲ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଖାଓ ଗଳି, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଦୋକାନ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ମଲ୍ ଆଦିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଗ ରଖାଯିବ । ସେହି ବ୍ୟାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ।
ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଏମସି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଇଭି/ଏଲସିଭି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ମେସର୍ସ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ କୋକା-କୋଲା ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ ଓ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଜାଗମରାସ୍ଥିତ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ଡେପୁଟି ମେୟର ମଞ୍ଜୁଲତା କହଁର, ବିଏମ୍ ସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୂପକାରଙ୍କ ସମେତ ବିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଉପସ୍ଥିତରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର