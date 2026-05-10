ମାତୃ ଦିବସରେ କାନ୍ଦୁଛି ମାଆ ମନ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ
ମାତୃ ଦିବସ ଅବସରରେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପୁଣି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ପୀଡ଼ିତ ମାଆ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 10, 2026 at 6:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ହସ ନୁହେଁ, ଅଛି କେବଳ ଲୁହ । ସେମାନଙ୍କ କୋଳ ହୋଇଯାଇଛି ଖାଲି, ଆଉ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଥିବା ମା'ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । 'ମୋ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ' ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଏହି ମା'ମାନଙ୍କ କଥା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁକ କରିଦେଇଛି । ଯେଉଁ ହାତ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ନେହରେ ବଡ଼ କରିଥିଲା, ସେହି ହାତ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ।
ଜୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁ ବୟସ 18 ହୋଇଥାଏ । 2022 ମସିହା ଜୁନ 17 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୈରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ସାହୁ ଓ ବାପା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସାହୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ ଯୋଗେଶ୍ୱର । ସବୁଦିନ ଭଳି ସେହି ଦିନ ବି ସବୁ କିଛି ଠିକ ଥିଲା । ହେଲେ ହଠାତ୍ ଖବର ମିଳିଲା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଆଉ ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ମାରି ରେଳ ଲାଇନରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୃତ ଜୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ସାହୁ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି," ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହୋଇନି । ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ମାତୃ ଦିବସ ଭଳି ଦିନରେ ଆଜି କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ । ମାଆର ଲୁହ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଜର ବିବେକକୁ ଏଡାଇ ଦେଉଥିବା ଏକ କଠିନ ସତ୍ୟ । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି । କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ନ୍ୟାୟ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋର ଅଭିଯୋଗ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାର ସଂଯୁକ୍ତା ସେଠୀ । ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ସାଈ ସ୍ଵାଗତିକା ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ । 2018 ମସିହାରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କି ବଡ଼ ବାପା ଓ ବଡ଼ ମାଆ ଜମିଜମା ମାମଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସ ଏସପି, ଡିଜି ଏପରି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ । ତେଣୁ ମାତୃ ଦିବସରେ ମାଆ ସଂଯୁକ୍ତା କହିଛନ୍ତି," ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜି ମୋର କୋଳ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର । ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।"
ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପାରିବାର ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର 28ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୀଡିତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୀଡ଼ିତମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ସରକାର କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ପୋଲିସ ଡିଜି ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯାଇଛୁ ହେଲେ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ । ଆଜି ମାତୃ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାର ସାନି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର