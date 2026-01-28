ETV Bharat / state

ମା-ପୁଅଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧମାଲ; ପୁଅକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯାଇ ମା' ଶିଖିଲେ ନାଚ

ମା' ପୁଅ ଦୁହେଁ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ।

ମା ପୁଅଙ୍କ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ କରୁଛି କମାଲ (d)
January 28, 2026

ବାଲେଶ୍ୱର: ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ବାପା ମା' ପିଲାର ଏମିତି ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ପରିମାର୍ଜିତ କରାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ । ଏବେ ପିଲାର ବୟସ ୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୁନି ପିଲାଟି ୩୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପୁରସ୍କାର ଓ ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛି । କେବଳ ଯେ ନାଚ ତାହା ନୁହେଁ, ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରିବା, ମଡେଲିଂ ଭଳି କଳା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ରହିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ସେ ସ୍କୁଲ ଓ ନାଚ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି।

ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଦାମୋଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ତ୍ରିନାଥ ଚାନ୍ଦ ଓ ମୋନାଲିଶା ସାହାଣୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରେୟାଂଶ । ଶିଶୁ କଳାକାର ରେୟାଂଶ ଏସବୁ କଳା ପ୍ରତି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ମୋନାଲିଶା । ପିଲାବେଳେ ମୋନାଲିଶା ନାଚରେ ବେଶ ନିପୁଣ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୋନାଲିଶା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନାଚରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ । ବୟସ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ପାଠ ପଢାର ବୋଝ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାଚ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ପରେ ଯେତେବେଳେ ରେୟାଂଶ ନାଚ କ୍ଳାସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ମୋନାଲିଶାଙ୍କ ପୁଣିଥରେ ନାଚ ପ୍ରତି ମନ ବଳିଥିଲା ।

ମା ପୁଅଙ୍କ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ କରୁଛି କମାଲ (ETV Bharat Odisha)

ଯେଉଁ ମୋନାଲିଶା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ନାଚ ଶିଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ପୁଣିଥରେ ପୁଅକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖି ନିଜେ ନାଚିବା ପାଇଁ ମନ କରି ନାଚ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୋନାଲିଶା ଏବେ ନାଚ ଶିଖିବା ସହ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଚ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଏମିତି କି ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ରେୟାଂଶ ଏକ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ମିଡିଅମ ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ-୧ ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ମା ପୁଅ ଉଭୟ ନାଚ ଶିଖିବାକୁ ନାଚ କ୍ଳାସ ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ମୋନାଲିଶା ସାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)



ଏତେ କମ ବୟସରେ ପୁଅର ସଫଳତା ଓ ନିଜର ନାଚ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମୋନାଲିଶା କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତିନିବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାର ନାଚ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଛା । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନାଚ କ୍ଳାସରେ ଛାଡ଼ିଲି । ସେବେଠୁ ନାଚ ଶିଖିବା ସହ ମଡେଲିଂ ବି କରେ ଓ ପାଠ ଭଲ ପଢେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେବେଠୁ ମୋର ନାଚ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଛା ଥିଲା । ନାଚ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋର ସ୍କୁଲ ଜୀବନ, କଲେଜ ଜୀବନରେ ନାଚ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା । ମୋର ମା ଯିଏ ସେ ମୋର ପ୍ରେରଣା ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାଚିଛି, କେତେଟା ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ନାଚ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ । ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଖାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ନାଚିକି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥାନ୍ତି । ମୁଁ ନାଚ ଶିଖିକି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖାଇଛି ।"



ରେୟାଂଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନିନୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରେୟାଂଶ ଭଲ ପିଲାଟିଏ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ନାଚେ, ଭଲ ଆର୍ଟ ବି କରେ । ବୟସ ତୁଳନାରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ । ସେ ମଡେଲିଂ ବି କରେ । ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଓ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଭଲ ନାଚିଥାଏ। ତାଙ୍କ ମା ପୁଅଙ୍କ ନାଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ।"

ଶିଶୁ କଳାକାର ରେୟାଂଶ (ETV Bharat Odisha)



ମୋନାଲିଶା ଓ ରେୟାଂଶଙ୍କ ଏମିତି ନାଚ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ମୋନାଲିଶାଙ୍କ ମା ରତ୍ନମଣି ସାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ବାପା ବହୁତ କଳା ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ଥିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର । ଆମ ଘରକୁ ସବୁ କଳାକାର ଆସୁଥିଲେ, ନାଚ, ଗୀତ, ତବଲା, ହାରମୋନିଅମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁକିଛି ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଦେଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ମୋ ଝିଅ ମୋନାଲିଶା ଛୋଟ ବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ନାଚୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ନାଚେ ମୁ ତାକୁ ନାଚ ବାବଦରେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସେ ନାଚିକି ବହୁତ ପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି । ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଚି ଯେ ସେ ତା ପୁଅ ସହ ମିଶିକି ନାଚୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ମୋର ସେଇ କୁନି ମୋନାଲିଶା ଆଜି ନାଚୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

