ଛୁଆ ପାଇଁ ହେଟାବାଘ ସହ ଲଢେଇ, ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକରେ ହେଟାବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଆହତ ହୋଇଛି । ମା’ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାସ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଶିଶୁର ଜୀବନ । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : August 18, 2026 at 2:36 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: କଥାରେ ଅଛି 'ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ' । ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ । ଯେଉଁଠି ମରଣ ମୁହଁରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି କୁନି ଝିଅର ଜୀବନ । ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ହେଟାବାଘ । ମାତ୍ର ଶିଶୁଟିର ମା’ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସଠିକ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି ।
ବାପା ମା' ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଝାମ୍ପି ନେଲା ବାଘ:
ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେମୁରୁପାଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯନ୍ଦ୍ରାଗୁଡା ଗ୍ରାମର ବାପା ମୁକେ ମାଡକାମୀ ଓ ମା' ଆଇତେ ମାଡକାମୀଙ୍କ ୪ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସର୍ଜନୀ ମାଡକାମୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ହେଟାବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ସର୍ଜନୀର ବାପା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ଘରର ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲା । ମା' ନିକଟସ୍ଥ ନଳକୂପକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ହେଟା ବାଘଟି ଆସି ସର୍ଜନୀକୁ ଝାମ୍ପି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ।
ହେଟାବାଘ ଝାମ୍ପି ନେବା ସମୟରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା । ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମା' ଆଇତେ ହେଟାବାଘ ପଛରେ ଧାଇଁବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଟାବାଘର ପିଛା କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଶୁଣି ହେଟାବାଘଟି ଭୟରେ ଶିଶୁକୁ ଛାଡି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଶିଶୁର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା:
ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ସମରଥଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ସରପଞ୍ଚ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଏସଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ବିଏସଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗାଡି ନଥିବାରୁ ୧୦୮କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆରୋଗ୍ୟ ସେବା ଗାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ମାଥିଲି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ରହିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।
ବାଘ ନା ହେଟାବାଘ କହିଲେ ଏସିଏଫ୍:
ମାଲକାନଗିରି ଏସିଏଫ୍ ମନ୍ସୁନ୍ ଖିମୁଡୁ କହିଛନ୍ତି, "ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉପରେ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କଥା ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏହା ବାଘ ନୁହେଁ, ହେଟାବାଘ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହେଟାବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଓ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନକୁ ବନବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ।"
"ଏହାସହ ଶିଶୁଟିର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ବନବିଭାଗ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଟାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି । କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ହେଟାବାଘ କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ବସତି ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ବନବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏନେଇ ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନବିଭାଗ ତରଫରୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଥିବା," ଏସିଏଫ୍ ମନସୁନ୍ ଖେମୁଡୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶିମିଳିପାଳରେ ୫ ବର୍ଷୀୟା ବାଘୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ, ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ OUATକୁ ପଠାଗଲା ନମୁନା
ବାଘ-ମଣିଷ ଭୟଙ୍କର ଲଢେଇ; ପରିବା କଟା ଛୁରୀରେ ବାଘକୁ ମାରି ଦେଲେ, ଯୁବକ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି