ପୁଣି ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା, ନବଜାତକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଜନ୍ମ କଲା ମାଆ

ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 4, 2026 at 8:11 AM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ପୁଣି ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା । 2 ଦିନର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଜନ୍ମ କଲା ମା'। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋରୁମହିଷାଣି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର:
ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନମୌଦାଗ୍ରାମର ଏକ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ ଶୁକ୍ରବାର ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଗତକାଲି ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ପିଲା ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର କାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗୋରୁମହିଷାଣି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରା ଯାଇଥିଲା । ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର ଦେହରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡିବାର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ଼. ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)

ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଡ଼ାକ୍ତର ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର କେହି ପରିବାର ଲୋକ ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଶିଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ । ତେବେ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମାଆ କିଏ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ? ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ମା'କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଆହତ କରିବାରୁ ବାପାକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲେ ତିନି ପୁଅ

୪୮ ଘଣ୍ଟା ବାମନଘାଟି ବନ୍ଦ, ଗିରଫ ୩୪ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ଦାବି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା
RAIRANGPUR NEW BORN GIRL NEWS
MOTHER LEFT NEWBORN GIRL RAIRANGPUR
RAIRANGPUR MAYURBHANJ NEWS
NEW BORN GIRL RESCUED MAYURBHANJ

