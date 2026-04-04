ପୁଣି ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା, ନବଜାତକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଜନ୍ମ କଲା ମାଆ
ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : April 4, 2026 at 8:11 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ପୁଣି ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା । 2 ଦିନର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଜନ୍ମ କଲା ମା'। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋରୁମହିଷାଣି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର:
ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନମୌଦାଗ୍ରାମର ଏକ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ ଶୁକ୍ରବାର ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଗତକାଲି ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ପିଲା ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର କାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗୋରୁମହିଷାଣି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରା ଯାଇଥିଲା । ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର ଦେହରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡିବାର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ଼. ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଡ଼ାକ୍ତର ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର କେହି ପରିବାର ଲୋକ ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଶିଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ । ତେବେ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମାଆ କିଏ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ? ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର