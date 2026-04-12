ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି: ସଇତାନ ସାଜିଲା ମା’, ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା
ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଝଗଡା । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛି ମା’ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୁରୁଚରଣ ବାଗ୍
Published : April 12, 2026 at 12:29 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡା: ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି । ରାଗ ଆଗରେ ମା’ ଭୁଲିଗଲା ମମତା । ଦୁଇ ପୁଅଝିଅଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମହିଳା । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏପରି ଏକ ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଥାନା ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଓରାମ ପଡା ଗାଁରେ ।
ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ:
ଓରାମପଡାର ରଞ୍ଜିତା ଓରାମ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ତାଙ୍କର ୧୦ ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ ୫ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ସ୍ବାମୀ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ପତ୍ନୀ:
ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମା’ ରଞ୍ଜିତା ଓରାମ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଠାଇ ଥିଲେ । ସ୍ୱାମୀ ଘର କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣିଥିଲେ, ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ସୀତାରାମ ଓରାମ ଗାଁଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାକୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଞ୍ଜୁ ଧନୁଆର କହିଛନ୍ତି, ‘ଟାଙ୍ଗିଆ ପନିକିରେ ଛୁଆଙ୍କ ବେକ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଝିଅ ଗୁରୁତର ଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।’
ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ:
ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଞ୍ଜୁ ଧନୁଆରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଝଗଡା ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ଏପରିକି ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟେ ଜୋରଦାର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ଉଭୟେ ଖୁସି ଥିଲେ ।’
ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା