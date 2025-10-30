ବୁଝିଲାନି ମନ: ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଗି ରହିଲା ମା’
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜନ୍ମିତ ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତ ଛୁଆକୁ ଜଗି ରହିଲା ମାଆ ହାତୀ । ଓୟୁଏଟିକୁ ପଠାଗଲା ମୃତ ହାତୀର ନମୁନା ।
Published : October 30, 2025 at 8:10 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ନବଜାତ ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତ ହାତୀ ଶାବକ ପଖରେ ଜଗି ବସିଲା ମାଆ ହାତୀ । ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବନାଞ୍ଚଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ସାତଭାୟା ଜଙ୍ଗଲରେ । ତେବେ ହାତୀଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାରିପଦା ଏସିଏଫ ସେକ୍ ମେହେରବାନ ଅଲ୍ଲୀ । ସେପଟେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ବନ ବିଭାଗ ।
ମୃତ ଶାବକ ପଖରେ ଜଗି ବସିଲା ମାଆ ହାତୀ:
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୧୨ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି । ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶର ସାତଭାୟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ବିଲ ମଝିରେ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ମାଆ ହାତୀ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଗି ରହିଥିଲା । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନବଜାତ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମର କିଛି କ୍ଷଣ ଜୀବିତ ପରେ ଗତ (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ କାଳେ ଛୁଆ ପୁଣି ଜୀବିତ ହେବା ଆଶା ନେଇ ମାଆ ହାତୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୃତ ଛୁଆ ହାତୀକୁ ଜଗି ବସିଥିଲା ।ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ହାତୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିନଥିଲେ ।
ଓୟୁଏଟିକୁ ପଠାଗଲା ନମୁନା :
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଜନ୍ମିତ ହାତୀ ଛୁଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥିଲା । ମାଆ ହାତୀଟି ଛୁଆଟିର ପାଖରେ ରହି, କାହାକୁ ସେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳୁ ମାଆ ହାତୀ ମୃତ ଶାବକଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପରେ ତାକ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ବନ ବିଭାଗ । ମୃତଦେହରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ଓୟୁଏଟିକୁ ପଠାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସେପଟେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଇଛି ।
'ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ'
ଏନେଇ ବାରିପଦା ଏସିଏଫ ସେକ୍ ମେହେରବାନ ଅଲ୍ଲୀ କହିଛନ୍ତି,"ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ରହିଛି । ତେବେ ଗତକାଲି ଏକ ମାଆ ହାତୀ ଗୋଟିଏ ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ହାତୀ ଶାବକଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ମାଆ ହାତୀଟି ମୃତ ଶାବକ ପାଖରେ ଜଗି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତା' ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲୁ । ହେଲେ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ଆମେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ । ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ