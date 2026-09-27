ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀଗର୍ଭରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଚାଲିଥିଲା ମାତୃତ୍ୱର ଲଢେଇ; ଦେବଦୂତ ପରି ପହଞ୍ଚିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ
ମମତା ପାଇଁ ମା'ର ଏ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବୋଧେ ତରଳି ଗଲା । ଠିକ ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ପରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 27, 2026 at 5:15 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଉଛୁଳୁଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ । ନଦୀର ସ୍ରୋତ ବି ଥିଲା ପ୍ରଖର । ପ୍ରଖର ସୁଅରେ ଚାଲିଥିଲା ଜୀବନ ଆଉ ମରଣର ଲଢେଇ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାତୃତ୍ୱ ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ୍ୟୁ । ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା କୁନି ହରିଣକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲା ତାର ମା' । ଭସେଇ ନେଉଥିଲା ସୁଅ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ ଛାଡୁନଥିଲା ମା' । କୂଳ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା...ସୁଅ ସେତିକି ଦୂରେଇ ନେଉଥିଲା...। ମାତୃତ୍ୱ ହାରି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହାରିବା ଭୟରେ ଲଢିବା କେବେ ଛାଡି ଦେଇ ପାରେନା । ଏମିତି କିଛି ହୃହୟଭିଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭିତରକନିକା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ । ଶେଷରେ ମମତା ପାଇଁ ମା'ର ଏ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବୋଧେ ତରଳି ଗଲା । ଠିକ ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ପରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ।
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ତଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ହରିଣ ଶାବକ ଏବଂ ତା’ର ମା’କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବନବିଭାଗ। ମା’ର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଏବଂ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି।
ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଏମିତି ..। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ଥିବା କାଳୀ ଭଞ୍ଜଡ଼ିଆ ନିକଟସ୍ଥ କୁମ୍ଭୀର ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଶିଶୁ ହରିଣଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶାବକଟି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ମା’ ହରିଣଟି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନଦୀରେ ଭୟଙ୍କର କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ମା’ ହରିଣଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ଶାବକଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲା। ତଥାପି ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ମା’ ଓ ଶିଶୁ ହରିଣ ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଥିଲେ।
ନଦୀ ଭିତରେ ପାଣି ନୁହେଁ, ଯେମିତି ବହୁଥିଲା ଗୋଟେ ମା'ର ଆକୁଳ ନିବେଦନ! ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଅ...। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବନବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ର ନଜର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେହିବାଟେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବୋଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟକୁ ବୋଟ୍ ନେଇ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଭୟ ମା’ ଓ ଶିଶୁ ହରିଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଉଦ୍ଧାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭାବବିହ୍ୱଳ । ମା ଓ ଶିଶୁ ହରିଣଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଡ଼ଙ୍ଗାରେ ପକାଇ କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ । କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ମା-ଛୁଆ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ଜୀବନକୁ ଫେରି ପାଇବାର ଖୁସି ସେମାନଙ୍କ ଡେଇଁବାରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ।
ମା'..ଖାଲି ନାଁଟିଏ ନୁହେଁ, ସୁରକ୍ଷାର କବଚଟିଏ । ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇପାରେ ମାର ମମତା । ପଶୁ ହେଉ କି ମଣିଷ, ମାତୃତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଏମିତି । ଆଜିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "କୁମ୍ଭୀରପ୍ରବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ଶାବକଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମା’ ହରିଣର ସଂଗ୍ରାମ ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଥିଲା। ଆମ ଟିମ୍ ସମୟପୋଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏକ ଘରୋଇ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଡାଙ୍ଗମାଳସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନିରାପଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବନବିଭାଗର ଏହି ତୁରନ୍ତ ଓ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ଛୁଆ ବାଘ, ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜର ପାଲଟିବ ନୂଆ ଠିକଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଛି ୫ ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଓଜନ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଚାଲିଛି ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା