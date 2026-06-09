ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ମା'-ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ; ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା, ବାଏପାସ୍ ଦାବି
ଲୋକେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦାବି କରିବା ସହ ପୁଣି ବାଏପାସ୍ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : June 9, 2026 at 5:22 PM IST
ବଲାଙ୍ଗିର : ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ମା'-ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ । କ୍ଷତି ପୂରଣ ସହ ବଲାଙ୍ଗିର ସହରରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ବାଏପାସ୍ ଦାବି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ।
ବଲାଙ୍ଗିର ସହର ମଧ୍ୟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଟ୍ରକ୍ ଚପାରେ ମା ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । କ୍ଷତି ପୂରଣ ସହ ପୁଣି ଉଠିଲା ବାଏପାସ୍ ଦାବି । ସକାଳୁ ମା'ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ସ୍ଥଳୀକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ପଛ ପଟୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମା' ଝିଅଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତ ମା' ଝିଅଙ୍କ ପରିଚୟ ବଲାଙ୍ଗିର ତାଲପାଲି ପଡ଼ା ନିବାସୀ ମା ସୁନିତା ନାଗ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ମୃତି ନାଗ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି ।
ବଲାଙ୍ଗିର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମା' । ଆଜି ସକାଳୁ ମା' ସୁନିତା ନାଗଙ୍କୁ ସ୍କୁଟିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ମୃତି ନାଗ ସଂପୃକ୍ତ ନରସିଂହୋମ୍ କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାହାରି ଥିଲେ । ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗିର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 26 ନମ୍ୱର୍ ବରଗଡ଼ ବୋରିଗୁମ୍ମା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧିନଗର ପଡ଼ାଠାରେ ପଛ ପଟରୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗାମୀ ଟ୍ରକ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ ମାଡ଼ି ଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ ଫେରାର ମାରିଥିଲା ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବଲାଙ୍ଗିର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଲୋକେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦାବି କରିବା ସହ ପୁଣି ବାଏପାସ୍ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ସମାଜସେବୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଘଟିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତେବେ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମେ ବାଏପାସ୍ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ । ଯାହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ନୀତିଦିନ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଏବଂ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତେଣୁ ସରକାର ବଲାଙ୍ଗିର ବାଏପାସ୍ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଓ ମୃତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଆଯାଉ," ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗିର ଦେଇ ଦୁଇଟି ରାଜପଥ 26 ନମ୍ୱର୍ ବରଗଡ଼ ବୋରିଗୁମ୍ମା ଓ 57 ନମ୍ୱର୍ ବଲାଙ୍ଗିର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜପଥ ଯାଇଛି । ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶତାଧିକ ଟ୍ରକ ଓ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ । ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ଯାନ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରାତି 12ଟାରୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗିର ସହର ଦେଇ ଭାରି ଯାନ ଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିପାରୁ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦମ୍; ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫% ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ଉତ୍କଳର ୬, ଫକୀରମୋହନର ୪ ଅଧ୍ୟାପକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ: ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅନଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର