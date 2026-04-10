ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦଳି ଦେଲା ହାତୀ, ମାଆ-ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାର ମଧୁପୁର ନିକଟରେ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ:ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : April 10, 2026 at 10:27 AM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ମଧୁପୁର ନିକଟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ।
ବନ୍ତଳା ରେଞ୍ଜର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ ବାପା, ମାଆ ଓ ଝିଅ ପୋକତୁଙ୍ଗା ଭୋକିଲାପାଳରୁ ବନ୍ତଳା ବନାଞ୍ଚଳର ମଧୁପୁର ଗାଁକୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳକୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମଧୁପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣରୁ ବାପା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ହାତୀ ଦଳି ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଖବର ପାଇ ବନ୍ତଳା ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଉଭୟ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି । ବନ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ତଳା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ନ ମାନି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲେ । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆ ଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି ତାହା ଦିଆଯିବ ।"
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତକମାନେ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ପୋକତୁଙ୍ଗା ଗାଁର ମିହିର ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସରେ ରହି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ମୃତକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଙ୍କଜିନି ଦେହୁରୀ ଓ ୧୨ ବର୍ଷର ଝିଅ କୁଶ ଦେହୁରୀ । ବନ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ପଥକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରଣ କରିବା ସହ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ