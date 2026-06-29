ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମା'-ଝିଅଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ଟୁଡୁକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ଟୁଡୁକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : June 29, 2026 at 10:16 PM IST
MAYURBHANJ DOUBLE MURDER, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଯାଇଥିଲା ଏକ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା। ମାଆ ଓ ଝିଅକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରା ଯାଇଥିଲା । ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅଜଣା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ଟୁଡୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୨୭/୦୬/୨୬ରେ ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକ୍ତାଝରୀ ଗାଁରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସପି ଅବଗତ ଥିଲେ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏଏସପି ଯଦୁନାଥ ଜେନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ କରଞ୍ଜିଆ ଏସଡିପିଓ ନବ କୃଷ୍ଣ ନାଏକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ଟୁଡୁକୁ ଗିରଫ୍ କରା ଯାଇଛି । ତଦନ୍ତରୁ ଚୈତନ୍ୟ ଟୁଡୁ ହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଘରୋଇ କଳହକୁ ନେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଟୁଡୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଝିଅ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ କୁରାଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବେକ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ଟୁଡୁ । ଚୈତନ୍ୟକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଓ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡକେଇପାଳ ଗ୍ରାମର ମୁକ୍ତାଝରୀ ସାହିରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଘରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମାଆ ଓ ଝିଅର ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ମୃତଦେହ । ମୃତକମାନେ ଥିଲେ ମୁକ୍ତାଝରୀ ସାହିର ୩୦ ବର୍ଷିୟ ସୀତାମଣି ଟୁଡୁ ଓ ତାଙ୍କ ୮ ବର୍ଷ ର ଝିଅ ଜବାମଣି ଟୁଡୁ ।
ମୃତ ସୀତାମଣି ଟୁଡୁଙ୍କ ଏଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ଟୁଡୁର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ପାଖାପାଖି ୧୦ଟା ସମୟରେ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଣେ ବିନ୍ଧାଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାକୁ ସେ ନିଜ କୋଦାଳ ଧାର (ପଜେଇବା) କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କାମ ସାରି ଚୈତନ୍ୟ ଦିନ ପାଖାପାଖି ୨ଟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେ କବାଟ ବାଡେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଥିଲେ । ହେଲେ ଘର ଭିତରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳି ନ ଥିଲା । ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଏକ ସିଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘର ସ୍କାଏଲାଇଟ ପଟ ଦେଇ ଘରେ ପଶିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଘର କଠୋରୀରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଝିଅର ବେକ କଟା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ।
ଖବର ପାଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏଏସପି ଯଦୁନାଥ ଜେନା, କରଞ୍ଜିଆ ଏସଡିପିଓ ନବକୃଷ୍ଣ ନାଏକ, ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତୁଷାର ନାଏକ ଓ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି (ସୋମବାର) ବାରିପଦାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମର ତଦନ୍ତ ପରେ ଉଭୟ ମୃତ ଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇ ଥିଲା । ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ପୋଲିସ କେସ୍ ନଂ ୧୦୨/୨୬ରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ତେବେ କିଏ ଓ କେଉଁ କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ଟୁଡୁକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ସ୍ବାମୀ ଚୈତନ୍ୟ । ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ପଛାଇନଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ । ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଡବଲ ମର୍ଡର; ମାଆ ଓ ଝିଅକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ବନ୍ଦ ଘରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର