ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଆସିଲା ମୃତ୍ୟୁ ! ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମାଆ ଓ ୭ ବର୍ଷର ପୁଅ ମୃତ
ମୃତକ ହେଲେ କଡମ୍ବାତାଳ ଗ୍ରାମର ଅଜୟ କୁମାର ବଡ଼ରଇତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲଳିତା ରଇତ ଓ ୭ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅମିତ । ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ବାପା ଓ ଝିଅ ।
Published : August 7, 2026 at 12:42 PM IST
ଗଜପତି: ଶୋଇଥିଲେ ମା’ ପୁଅ । ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ମାଡି ଆସିଥିଲା ସାପ । ଚିତି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଯାଇଛି ମାଆ ଓ ୭ ବର୍ଷର ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଜଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର କଡମ୍ବାତାଳ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ଓ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର କନ୍ୟା ।
ମୃତକ ହେଲେ କଡମ୍ବାତାଳ ଗ୍ରାମର ଅଜୟ କୁମାର ବଡ଼ରଇତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲଳିତା ରଇତ (୩୦) ଓ ୭ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅମିତ ଓ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଝିଅଙ୍କ ସହ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ସାପ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଲଳିତା ଓ ପୁଅ ଅମିତ ବଡ଼ରଇତଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଜୟ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ମା’ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ବିଛଣାରେ କାମୁଡିଲା ରଣା ସାପ:
ଏନେଇ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଅଜୟ ବଡରଇତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି ରାତିରେ ସାପ କାମୁଡିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମାଆ-ପୁଅ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ । ଉଠି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଘର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସାପ ବୁଲୁଥିଲେ । ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାୟଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଆ ଓ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।’
ବଞ୍ଚିଗଲେ ବାପା-ଦେଢ ବର୍ଷର ଝିଅ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଅଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର କଡମ୍ବାତାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ତେବେ ଅଜୟ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲେ, ଘରେ କିପରି ସାପ ପଶିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ଯାଜପୁରରେ ସାପ ଭୟ ବଢିଲା: ଗାଁରେ ପଶୁଛନ୍ତି ବିଷଧର, ସାପ କାମୁଡିଲେ କରିବେ କଣ ?
EXPLAINER: ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି