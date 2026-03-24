ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁ ସମେତ 5 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 55 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର
ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଓବାଦୀମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କସରତ । ଓଡ଼ିଶାରେ 15 ମାଓବାଦୀ ଥିବା ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଜି 5 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ।
Published : March 24, 2026 at 5:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାଓମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଡ୍ଲାଇନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓ ନେତା ଶୁକ୍ରୁ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି । ତା ନିକଟରୁ ଏକେ-୪୭ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଶୁକ୍ରୁ ସହ ଆଉ ୪ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରୁ ଉପରେ 55 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଥିଲା ଶୁକ୍ରୁ:
ତେବେ ଶୁକ୍ରୁକୁ ଧରିବାକୁ ବହୁଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ତାକୁ ଧରାଇଦେବା ପାଇଁ ୫୫ ଲକ୍ଷର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । କନ୍ଧମାଳରେ କିଛିବର୍ଷ ହେବ ମାଓ ନେତା ଶୁକ୍ରୁ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା । ଏପରିକି ସେ ଏଇଟ୍ଥ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ନୂଆ ସଂଗଠନ ଚଳାଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରୁକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରୁ ମାଓ ସଙ୍ଗଠନର ଷ୍ଟେଟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଥିଲା । ତେବେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କେହି ବଡ଼ ନେତା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଟାର୍ଗେଟ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଜୋରଦାର ଅପରେସନ:
ସେପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଓବାଦୀମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମାଓବାଦୀମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଆଉ ମାତ୍ର ଏକ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଛି ମାଓବାଦୀ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ କରାଯାଉଛି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ମାଓମୁକ୍ତ !
ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ‘କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଏସଆରଇ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡା, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲିଗାସି ଓ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କନ୍ଧମାଳ-କଳାହାଣ୍ଡି-ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଓବାଦୀମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର